Лимончелло: рецепт лимонного ликера от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Лимончелло – идеальный легкий напиток для душевных посиделок. Этот лимонный ликер обладает невероятным вкусом – свежим, пьянящим, с кисло-сладкими нотками.
Мы расспросили ведущую «Ревизора» Юлию Панкову о ее кулинарных секретах, и она с радостью поделилась с нами любимым рецептом приготовления лимончелло:
– Когда-то в кулинарной школе в Тоскане наш учитель Жанлукка раскрыл секрет приготовления ароматного, свежего, вкуснейшего итальянского лимончелло. Тогда я привезла себе лимоны, а вам – рецептик.
Пирог с клубникой: вкуснейший рецепт от ведущей «Ревизор» Юлии Панковой
Лимончелло: ингредиенты для приготовления
• 8 лимонов среднего размера
• 1 л чистого алкоголя 90-100%
• 1 л воды
• 800 гр сахара
Готовим гаспачо быстро и вкусно! Рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Готовим лимончелло пошагово:
1. Снимаем цедру с лимонов! Нужна только жёлтая часть – это важно, потому что белая будет давать горечь.
2. Добавляем цедру в алкоголь, используя сосуд с плотно закрытой крышкой. Оставляем на 2 недели.
3. Через 2 недели делаем сахарный сироп. В кипящую воду засыпаем сахар (пусть бурлит минут 10). Охлаждаем сироп, после чего смешиваем с цедрой и алкоголем.
4. Процеживаем все и разливаем по бутылкам. Лимончелло готов!
Приятного аппетита!
Фото напитка – iStock.com
Читай также:
Паэлья с морепродуктами: пошаговый рецепт приготовления от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Шоколадный торт «Захер»: рецепт вкуснейшего десертика от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой