Что взять в отпуск, чтобы потом не нервничать? Забыть что-то важное можно в любой момент. Расческа, туфли, купальник, зарядка … Это может быть что угодно! Чтобы избежать конфузов, мы собрали топ-10 важных мелочей, которые на отдыхе создают комфорт.

Зарядки. Нет, даже не так. ЗАРЯДКИ! Те же не хочешь остаться без любимого смартфона и планшета? Вряд ли кто-то из соседей будет готов делиться с тобой своей зарядкой ежедневно. Поэтому перед выездом обязательно проверь, взяла ты все необходимые тебе зарядные устройства!

Лак для ногтей. Конечно, ты подготовилась к отпуску заранее, и сделала яркий летний маникюр и педикюр. Коварные морские камешки могут легко испортить даже самое стойкое гель-покрытие, не говоря уже об обычном лаке. Поэтому прихвати с собой лак, которым ты в любой момент сможешь подправить свой маникюр и педикюр.

Стильный головной убор. Чтобы не покупать на месте ужасную синтетическою шляпку с пластиковой розой, лучше возьми с собой любимую бандану или соломенную шляпку. Так и солнечного удара не получишь, и фотографии для инстаграма выйдут стильными.

Увлажняющей крем! Куда бы ты не ехала уход за кожей – это обязательная ежедневная процедура. Поэтому крем лучше всегда иметь под рукой, в идеале – в маленькой сумочке, которую ты носишь с собой!

Бальзам для губ. Твои губки должны всегда выглядеть прекрасно, и без постоянного увлажнения здесь обойтись. Выбирай бальзам с маслом алоэ-вера: он смягчит губы и придаст мм невероятную нежность.

Крем для загара! Ты ведь едешь не по солнечные ожоги? Поэтому выбирай это средство особенно тщательно, и упакуй его в дополнительный целлофановый пакетик – в пути может случиться что угодно, а след от многих подобных кремов и масел не всегда хорошо отстирываются!

Средство после загара! Он охлаждает и успокаивает кожу. Обрати внимание на масло, крем или спрей с пантенолом – даже если ты перестараешься с пребыванием на солнце, он спасет тебя от неприятных ощущений.

Солнцезащитные очки. Забыть их не просто обидно, а очень обидно! Те наверное долго выбирала свои любимые очки, и выбрать новые уже на отдыхе – задача сложная! Ну а без очков, конечно, не обойтись, поэтому мы рекомендуем не просто их взять, а одеть в путь. Можно как обруч на голову, так ты их точно не забудешь и не поцарапаешь в чемодане!

Медикаменты. Аптечка в дорогу может не понадобится, но если возникнет форс-мажор, тебе не нужно будет с температурой или расстройством желудка срочно искать ближайшую аптеку. Поэтому лучше подумать заранее и облегчить себе жизнь.

Документы. Это маст-хэв всех путешествий. Ведь без паспорта вряд ли вас заселят в апартаменты или поменяют билеты, если захочешь остаться подольше.

Конечно, хорошо бы захватить с собой еще и ножницы, пилочки и книгу … Но все это ты можешь купить в любом магазине даже за рубежом. Поэтому сохрани наш ТОП-10 и будь абсолютно спокойной: все самое важное у тебя с собой!

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