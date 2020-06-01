Полезный завтрак: рецепт овсянки с котлетой из индейки от ведущей Нового канала
Ведущая тревел-проекта «У кого больше?» Оля Манько поделилась рецептом простого и сытного блюда
Если вы считаете овсянку невкусной едой, значит, вы просто неправильно ее готовите. Найти к этой каше правильный подход поможет Оля Манько — ведущая тревел-проекта «У кого больше?», который Новый канал презентует этой осенью.
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— Я люблю завтракать овсянкой с котлетками из индейки. Они получаются очень вкусными, потому что я добавляю в них сыр, он тает, и образуется божественная корочка, — говорит Оля.
Ингредиенты:
- овсянка — полстакана на одну порцию;
- филе индейки или куриное — 400 г;
- яйцо — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- мука — 2 ст.л.;
- овощи — по желанию;
- соль, перец, приправы — по вкусу.
Способ приготовления:
- Филе нарежьте мелкими кубиками или измельчите блендером.
- Нарежьте мелкими кубиками сыр, добавьте его к измельченному филе.
- Затем добавьте в массу яйца, муку, соль, перец и приправы (по вкусу).
- Сформируйте небольшие котлетки и отправьте их в разогретую на 180 градусов духовку на 30-40 минут.
- Отварите овсянку. Выложите к ней котлетки и любимые овощи.
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Как вкусно приготовить овсянку
- Первый секрет очень прост — четко соблюдайте пропорции, указанные на упаковке.
- Овсянка получается вкуснее, если ее приготовить не на воде, а на молоке. Кроме того, это полезно.
- Варите кашу не более десяти минут, иначе она может потерять свой вкус.