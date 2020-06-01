Ведущая тревел-проекта «У кого больше?» Оля Манько поделилась рецептом простого и сытного блюда

Если вы считаете овсянку невкусной едой, значит, вы просто неправильно ее готовите. Найти к этой каше правильный подход поможет Оля Манько — ведущая тревел-проекта «У кого больше?», который Новый канал презентует этой осенью.

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— Я люблю завтракать овсянкой с котлетками из индейки. Они получаются очень вкусными, потому что я добавляю в них сыр, он тает, и образуется божественная корочка, — говорит Оля.

Ингредиенты:

овсянка — полстакана на одну порцию;

филе индейки или куриное — 400 г;

яйцо — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

мука — 2 ст.л.;

овощи — по желанию;

соль, перец, приправы — по вкусу.

Способ приготовления:

Филе нарежьте мелкими кубиками или измельчите блендером. Нарежьте мелкими кубиками сыр, добавьте его к измельченному филе. Затем добавьте в массу яйца, муку, соль, перец и приправы (по вкусу). Сформируйте небольшие котлетки и отправьте их в разогретую на 180 градусов духовку на 30-40 минут. Отварите овсянку. Выложите к ней котлетки и любимые овощи.

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Как вкусно приготовить овсянку