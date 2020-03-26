Новый каналG.spaceЛАЙФХАКИКураж приглашает присоединиться к онлайн-активностям!

Кураж приглашает присоединиться к онлайн-активностям!

Кураж с нетерпением ждёт, когда по хорошей традиции в павильоне соберутся друзья: танцевать, учиться, отдыхать и куражиться! 

Ну а пока такой возможности нет, Кураж решил, что не может терпеть длительную разлуку и не хочет нарушать традицию, а поэтому предлагает присоединиться к #куражусьвдома онлайн: 

  • Спорт — понедельник, среда и пятница;  
  • День кулинарии в прямом эфире — вторник;
  • День лекций — четверг. 

Без паники: дневная вечеринка также состоится: ведь проработав всю неделю, так же хочется отдохнуть под музыку от любимых диджеев. Следите за новостями в официальных соцсетях Куража!

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