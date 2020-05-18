Как правильно мыть руки? Это вопрос, который сейчас беспокоит всех. Ведь один из самых простых методов защититься от коронавируса – это хорошо мыть руки с мылом и пользоваться дезинфицирующими средствами.

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Нужно помнить, что мыть руки обязательно надо с мылом – жидким или кусковым. Продолжительность процедуры должна быть 40-60 секунд. Как правильно говорит Леся Никитюк, очищать руки нужно постоянно: после контакта с животными, прогулки на улице, пользования телефоном, перед едой и тому подобное. А если такой возможности нет, обязательно используйте дезинфицирующие средства, содержащие хотя бы 70% спирта в своем составе.

Video: Как правильно мыть руки Как правильно мыть руки? Как правильно пользоваться дезинфицирующим средством

Хочешь сделать все возможное, чтобы уберечься от коронавируса? Тогда мы подготовили для тебя правила мытья рук, которые помогут эффективно очистить кожу от загрязнений:

1. Смочи руки теплой водой.

2. Нанеси на поверхность рук достаточное количество мыла.

3. Потри одну ладонь о другую.

4. Правой ладонью разотри тыльную поверхность левой руки, переплетая пальцы. То же самое повторите с другой рукой.

5. Потри одну ладонь о другую, переплетая пальцы.

6. Соединив пальцы, потри их тыльной стороной ладони другой руки.

7. Обязательно помой большие пальцы каждой руки. Для этого обхвата всей ладонью палец другой руки и круговыми движениями по три его.

8. Круговыми движениями вперед-назад по три ладони кончиками пальцев. Так ты очистишь пучки пальцев и ногти.

9. Тщательно сполосни руки водой и вытри их одноразовыми салфетками.

#залишайсявдома и мой руки правильно!

Фото: IStock