Чи бувають дієтичні десерти? Так! І один з них – шоколадний мус. Для тебе ми знайшли низькокалорійний смаколик, який не зіпсує фігуру. Записуй покроковий рецепт.

Інгредієнти для приготування шоколадного мусу

Сир знежирений – 300 г

Какао – 1,5 ст. л

Йогурт натуральний – 100 г

Вода – 30 мл

Желатин – 15 г

Підсолоджувач – за смаком

Приготування шоколадного мусу. Крок 1

Збий сир в блендері. Додай підсолодити і какао. Ретельно перемішати до повної однорідності.

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Приготування шоколадного мусу. Крок 2

Желатин висип в мисочку і залий холодною водою. Ретельно перемішай і залиш на 15-20 хвилин.

Приготування шоколадного мусу. Крок 3

Вилий суміш з желатином в каструльку і постав на вогонь. Не доводячи до кипіння, поступово вливай сирний крем. Зніми з вогню і збий масу до однорідної консистенції.

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Приготування шоколадного мусу. Крок 4

Перелий мус в невеликі креманочкі або чашки і постав в холодильник на 2-3 години. Наш низькокалорійний смачний мус готовий!

Можеш посипати його чорним тертим шоколадом і горіхами. Смачного!

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