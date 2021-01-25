«Друзья» рекомендуют: 7 крутых идей для свидания на День святого Валентина

Все идеи для свидания в День святого Валентина кажутся банальными? Мы вместе с «Друзьями» поможем тебе придумать что-то особенное!

В течение 10 сезонов мы следили, как они смеются, плачут, литрами пьют кофе, преодолевают жизненные трудности и, конечно же, строят романтические отношения. У этой шестерки мы подсмотрели 7 крутых идей на День всех влюбленных, которые можно (и даже нужно!) Воплотить в жизнь. Выбирай!

Устроить свидание на День святого Валентина дома!

Заказать еду из ресторана, приглушить свет, зажечь свечи – и романтика готова! Все кажется простым только на первый взгляд. Можно столкнуться с таким подводными камнями, которого никак не ожидал. Яркий тому пример – наш любимый палеонтолог Росс. Его свидание с девушкой должно было состояться у нее дома. Росс очень хотел произвести на красавицу хорошее впечатление. И был так на этом зациклен, что решился отбелить зубы! Но, как говорится, что-то пошло не так. Росс переборщил с отбеливающим средством, из-за чего зубы буквально засветились.

Отменять встречу было поздно. Парень пытался подобрать одежду, которая бы отвлекал внимание от его лица, пытался с помощью тонального крема сестры осветить кожу, но все напрасно. В результате, все свидания Росс, как мог, прикрывал зубы: мало говорил, много слушал. Несмотря на все провала парню избежать не удалось. Не будь как Росс, не переживай так.

Провести вечер 14 февраля, плескаясь в ванной со второй половинкой.

Шикарную идею для свидания подали наши влюбленные голубки Чендлер и Моника: пена, свечи, легкая музыка, шампанское и вы вдвоем. Ммм… Только представь, как это романтично!

Сделать предложение, если вы готовы к этому

Совместная ванна – не единственная идея для свидания, которую можно позаимствовать у Чендлера и Моники. Пересмотрев шестой сезон, у нас возник вопрос: а почему бы не сделать любимому человеку предложение руки и сердца прямо на День святого Валентина?! Это точно запомнится!

Организуй двойное свидание

Боишься ляпнуть что-то лишнее и все испортить? Тогда пригласи свою половинку на двойное свидание. Если рядом будет сидеть друг, ты почувствуешь себя гораздо увереннее, сможешь расслабиться и показать себя настоящего.

Такой вариант отлично подойдет и для тех, кому не с кем провести День святого Валентина. Подыщи пару для своего друга и попросить его о том же. Так вы сможете завести новые знакомства, а возможно, и найти любовь! Но будьте внимательны при выборе партнера для друга, чтобы избежать такого же конфуза, как в случае с Джоуи и Чендлером. Когда подружка Джоуи привела свою подругу… Дженис. Да, ту самую Дженис с ужасным смехом.

Устроить романтику на День святого Валентина на работе!

Кто-кто, а Росс Геллер знает в этом толк. Когда Росс и Рейчел собирались на свое первое официальное свидание, парня задержали на работе. Освободившись, он понял, что все рестораны уже закрыты. Но наш мачо нашел выход. Росс простелил на полу плед, принес обычный сок в пакетиках и создал на потолке звездное небо с помощью проектора. Рейчел осталась в полнейшем восторге от изобретательности и романтичности любимого.

День всех влюбленных можно встретить в ресторане

Некоторым эта идея покажется банальной. Ну и что? Ведь ощущение праздника от этого не исчезнет. К тому же, гораздо важнее не то, где ты проводишь время, а С КЕМ ты его проводишь.

И напоследок. Если ты никак не решишься вернуть вторую половинку, с которой вы расстались по глупости, 14 февраля – самое время для смелых поступков! Бери пример с Майка, мужа нашей любимой чудачки Фиби. Для тех, кто не в курсе: в конце девятого сезона эти двое, казалось, расстались навсегда. Фиби мечтала выйти замуж за Майка, а тот категорически не хотел жениться. Парень боялся брака, как огня, ведь в его прошлом уже был печальный опыт.

После разрыва с Майком в жизнь Фиби вернулся стеснительный и безумно влюбленный в нее ученый Дэвид. Нашей чудачке было хорошо с ним, но она никак не могла забыть Майка. Когда друзья отправились на Барбадос, чтобы поддержать Росса на научной конференции, Дэвид решил сделать Фиби предложение.

О планах ученого узнала Моника. Она боялась, что подруга совершит ошибку, ведь ее чувства к бывшему парню еще не остыли. Мон позвонила Майку и рассказала обо всем. Узнав, что может потерять любимую навсегда, Майк примчался на Барбадос. Он признался Фиби в чувствах и попросил вернуться к нему. Вот так, благодаря смелости и решительности, Майк воссоединился с любовью всей своей жизни.

У тебя тоже есть шанс. Удачи!

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