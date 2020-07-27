Привет. Я Валя! И я хочу вам тут всем сказать: к черту весь этот мыльный инстапузырь! И еще! Лизка-коза, если ты это читаешь, так и знай, что не только подругу потеряла, а себя во всей этой лжи потеряла! Я пошла собирать чемоданы, а вы пока смотрите четвертую серию веб-сериала FAKE. Вам будет чем потом поделиться в комментариях. Все! Фаталити-досвидалити!

FAKE - 3 серія дивитися онлайн