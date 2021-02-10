Как понять, что вы в токсичных отношениях: ТОП-7 «маячков» от психолога

Соведущая и експерт проекта «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова рассказала, как различить зависимость от партнера

«Токсичные отношения» или, простыми словами, зависимость в отношениях – довольно распространенная проблема современности. Психолог, сексолог и соведущая реалити «Эксы» (Новый канал) Наталия Ежова рассказала об основных признаках ненормальных взаимоотношений.

– На первый этапах любых отношений присутствует химия, – говорит Наталья. – Людей тянет друг к другу, они хотят всегда обниматься, целоваться, не вылезать из постели. Это называется химическая зависимость, она является естественной. Но это со временем проходит, и такая обычная зависимость друг от друга может перерасти в патологическую – когда люди не могут жить друг без друга. Поэтому я выделила ТОП-7 «маячков», как распознать «токсичные отношения».

Жертва и тиран

– Один в отношениях подчиняется, а другой агрессирует. В таких случаях агрессор, условно, говорит: «Ты никто. Я на тебя злюсь». Жертва в ответ соглашается и подчиняется. Эту модель отношений также называют «ребенок и взрослый». Это патология. Норма: позиция «взрослый и взрослый». Люди в таком случае имеют собственное мнение и вправе проявить свои эмоции.

Утаивание эмоций

– Если вы скрываете свои эмоции, улыбаетесь в моменты обиды, сдерживаете слезы – это патология. Впоследствии все накапливается внутри и выливается в огромный скандал или еще хуже – болезни. Норма: выражать все эмоции, но так, чтобы не обидеть своего партнера. Взрослые люди должны проговаривать все, что испытывают друг к другу.

Чтение мыслей

– Ситуация, когда человек не спрашивает партнера о желании или эмоции, а приписывает ему свои мысли. А другой, в свою очередь, молчит и принимает подобное поведение. Такая модель считается патологией. Норма: оба партнера говорят и делятся своими предпочтениями и желаниями.

Эмоциональное насилие

– Эта патология – что-то похожее на буллинг. Например, партнер регулярно, даже в шутку, говорит: «Ты толстая. Ты некрасивая. Тебе не идет это платье. Ты плохо готовишь. Ты плоха в сексе». Другой эти фразы принимает и со временем начинает в них верить, подавляя свою личность. Человек начинает верить, что никому больше не нужен, никто его не полюбит, не идет на изменения, а остается в таких токсичных отношениях. Норма: не говорить своему партнеру плохие слова даже в шутку, а нормальным языком, без подтекстов, выражать свои мысли.

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Одиночество

– В этой ситуации человек замыкает на себе весь круг общения партнера, ограничивая его свободу – не пускает на встречи, на работу, не позволяет уделять время хобби, инициирует делать все только дома и с ним. В конце концов возникает тревога, депрессивное состояние, сонливость и страх потери этого партнера и при этом потери всего в жизни. Норма: когда в жизни есть друзья, хобби, работа, которая приносит удовольствие, и ощущение свободы в отношениях.

Перекладывание ответственности

– В нашем социуме сложилось мнение четкого разграничения мужских и женских обязанностей и ответственности. Патология: партнеры не могут самостоятельно позаботиться о себе в любой сфере жизни. Норма: каждый сам может позаботиться о своей жизни и обустроить все, что ему необходимо. В этом пункте советую забыть о слове «обязан». Партнеры, скорее, должны вдохновлять друг друга, а не требовать.

Нарушение или потеря личных границ

– Это ситуация, когда больше нет «я», а есть только «мы». В таких отношениях пренебрегают потребностями одного человека ради другого. Постепенно теряется свобода, воля и жажда жизни. Сначала это может скрываться под благотворительностью: «Я все делаю для тебя. Лучше знаю, что тебе нужно». Это патология. Норма: люди имеют личные границы, знают свои правила и желания и не позволяют за них заходить. Но для этого нужно сначала полностью изучить себя.

Бонус-совет от психолога:

– Не допускайте опасных слов: «Ты моя жизнь! Я не могу без тебя жить!» Это все тоже признаки зависимости в отношениях. Отслеживайте эти фразы. Вместо них должны быть такие: «Мне с тобой хорошо! Я тебя люблю! Я чувствую рядом с тобой покой! Я счастлив!»

Съемки третьего сезона реалити «Эксы» стартуют уже совсем скоро. Новый канал активно продолжает кастинги пар-участников на проект. Если вам никак не удается разобраться в своих отношениях, но чувствуете, что хотите быть вместе, – заполняйте анкету по ссылке уже сейчас.