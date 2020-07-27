Зачем Александр Педан просыпается в пять утра?

Ради нового увлечения ведущий реалити «Эксы» (Новый канал) стал жаворонках

Уже никого не удивишь тем, что Александр Педан заядлый экстремал. То он фрирайдит в Японии, то покоряет волны Атлантического океана. Кажется, у ведущего где-то вшит спортивный моторчик, который делает его быстрее и сильнее. Но карантин заставил всех немного замедлиться, и Педан не стал исключением.

– В этом году открыл для себя рыбалку. Раньше даже не задумывался, чтобы заняться чем-то таким, – признается Саша. – В детстве когда-то карасей гонял, но сейчас немного нашлось свободного времени, а еще расположение водоема рядом позволило взять в руки удочки и что-то половить. Еще мой друг подсадил на рыбалку на лодке со спиннингом. Это вообще какой-то другой мир: проснуться в пять утра, выйти на воду и ловить кайф. Здесь нечего и говорить: не попробуешь, не поймешь. Рыбачить с лодки – очень интересно. Если сидеть на берегу, то экшена мало. Но, когда ты на лодке и закидываешь спиннинг – получается очень активный вид спорта.

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Ловит рыбу Саша не сам, а с псом. Такое увлечение семья ведущего всячески поддерживает.

– Это классное хобби, потому что я не пропадаю на целый день. По крайней мере, пока, – рассказывает Педан. – Выезжаю на рассвете из дома, а возвращаюсь в 9 утра, когда малой просыпается. Поэтому семья меня не теряет. Наибольший мой улов – окунь весом в 350 г.

Ну что вам сказать, Саша – пример всесторонне развитой личности. Собственно он такой, каким и должен быть ведущий Нового канала.