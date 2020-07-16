«Мы начали убивать друг друга»: Самая романтичная пара реалити распалась

Финалисты первого сезона реалити Нового канала после пяти лет отношений решили продолжить свою жизнь порознь

За Сашу и Женю болели тысячи украинцев, однако паре не удалось победить в первом сезоне «Эксов». Зато они получили самый ценный приз – взаимопонимание, и продолжили строить отношения. Однако недавно участники реалити Нового канала ошеломили признанием – они расстались.

– Пять лет отношений – это огромный промежуток времени, за которое ты врастаешь в человека, начинаешь дышать с ним в унисон, – объяснила Женя. – Безусловно, после проекта мы многое переосмыслили, многое изменилось. Но потом, в какой-то момент, все просто остановилось, мы не вдохновлялись и не вдохновляли, гармонии не было. Медленно начали друг друга уничтожать, съедать, убивать.

Некоторое время пара еще пыталась быть вместе. Им было жаль тех усилий, которые они потратили на построение своих отношений.

Участники реалити «Эксы» скоро станут родителями

Как разнообразить свою сексуальную жизнь на карантине: советует Наталья Ежова

– Мы привыкли, жалко времени, у нас общая работа, у нас есть Арбуз (общая собака пары – прим.ред.), что подумают родные, – перечисляет причины участница «Эксов» – проекта, на котором бывшие влюбленные пытались разобраться в своих отношениях. – В общем, «идеальная картинка» для кого-то сохранялась чуть больше года. А потом – все. Очередной тысячный разговор и понимание, что сил больше нет, и нам пора попрощаться.

Девушка поблагодарила бывшего возлюбленного за незабываемое совместное прошлое. А вот молодой человек об их разрыве решил много не говорить. Только пообещал, что их творческий тандем, в отличие от личного, не распадется.

– Несмотря на то, что мы с Женей закончили наши отношения, все так же продолжаем творить, – заявил Саша. – Я очень счастлив, что на моём жизненном пути повстречался этот замечательный, добрый и талантливый человечек. Творчество мы не бросим. Много идей, проектов и планов на будущее. Еще нас услышите.

Напомним, Саша и Женя знакомы еще со школы, но встречаться начали уже взрослыми. Однажды парень даже сделал девушке предложение, но та не дала окончательного ответа. Между ними было много ссор и недоразумений, поэтому пара решила прийти на проект. После участия в реалити Нового канала Саша и Женя не только восстанавливали свои отношения, но и строили общую музыкальную карьеру.