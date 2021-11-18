Премьера 3 сезона «Дети против звезд» каждую среду в 19:00 на Новом канале!

«Дети против звезд» - это азартная игра, в которой очень талантливые дети бросили дерзкий вызов украинским звездам. И те его приняли! В каждом выпуске две команды из трех участников определят, кто более талантливый, ловкий, умный и быстрый. Селебрити на мгновение станут детьми, а уникальные дети будут сиять на сцене, как звезды. За соблюдением всех правил, подсчетом баллов и возможным мошенничеством следит судья - искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий проекта Сергей Притула модерирует процесс и помогает игрокам добрым словом, вопросами и шутками. Все игроки получат незабываемые впечатления, а победители игры - еще и денежный приз.

Если вам кажется, что вы знаете все о талантах детей, то вы ошибаетесь! После 3 сезона вы посмотрите на них по-новому и будете очень удивлены!