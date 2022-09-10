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«Я три раза ходил в военкомат»: Андрей Бедняков сделал откровенное признание

«Я три раза ходил в военкомат»: Андрей Бедняков сделал откровенное признание

Также ведущий проекта Нового канала «Где логика?» рассказал, как жена реагировала на его возвращение в Украину в первые дни войны

«Я три раза ходил в военкомат»: Андрей Бедняков сделал откровенное признание

Известный украинский телеведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков с первого дня полномасштабного вторжения помогает в борьбе против врага. Он работает на информационном и волонтерском фронтах. Но впервые за все время признался, что хотел встать в ряды ВСУ.

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– Я три раза ходил записываться в военкомат, – признался ведущий шоу Нового канала «Где логика?» в YouTube-проекте «Ходят Слухи». – Никому об этом не говорил. Даже моя жена не слышала, знает только об одном разе. Конечно, боюсь, но шел туда, хотел этого. Мне сказали: «Друг, ты пока здесь делаешь гораздо больше, чем будешь делать там». Насте (Анастасия Короткая – жена Андрея Беднякова – прим. ред.) я не говорил, потому что очень переживала бы. Но она знает меня. В первый день войны, когда был за границей и сразу решил ехать в Украину, Настя плакала и говорила: «Я тебя знаю. Ты вернешься. И это правильно».

«Я три раза ходил в военкомат»: Андрей Бедняков сделал откровенное признание

Анастасия с 6-летней дочерью Ксенией, напротив, в начале вторжения были в Украине, а потом уехали за границу.

– Жена с дочерью приезжали и провели в Украине две недели, – рассказывает Бедняков. – Ксеня даже оставалась еще немного со мной, потому что хотела походить в школу. Три человека из ее класса пришли, все сидели в бомбоубежищах. Но она этого хотела! Хотела увидеть друзей! Потом я отвез ее к жене. В настоящее время девочки в Америке. И я сказал, чтобы пока не возвращались. Очень волнуюсь. Если есть вариант и средства, чтобы ребенок находился за границей и по крайней мере не слышал этих сирен и выстрелов, то я как отец хочу, чтобы он оставался там.

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