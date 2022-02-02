Андрей Бедняков впервые рассказал об учебе дочери

А еще ведущий второго сезона шоу «Где логика?», которое 3 марта стартует на Новом канале, вспомнил, как сам шутил в школьные годы

Четыре звезды, один ведущий, пять раундов и оригинальные загадки и ребусы – вы уже догадались, о чем идет речь? Интеллектуально-развлекательное шоу Нового канала «Где логика?» возвращается в эфир! 3 марта в 20:00 зрители увидят премьеру – второй сезон проекта. Пока все ждут ярких поединков мужской и женской логики, ведущий сезона Андрей Бедняков вспоминает школьные годы. Все, как в проекте, – немного подумать, немного посмеяться!

– В школе я получал хорошие оценки. Правда, поведение немного подводило. Шутить ведь нужно было! – делится ведущий. – Учителя изобрели систему, по которой мне писали «ПОВЕДЕНИЕ НЕУДОВОЛЬНОЕ» по одной букве. И если за неделю дописывали полностью – я шел встречаться с директором. Был с ней на короткой ноге, как говорится (смеется). Вообще, думаю, не хватит и десяти страниц, чтобы рассказать, как шутил и что делал в школе. Начиная с подкладывания кнопок однокласснику, пока он отвечал с места, и заканчивая массажем плеч учительницы геометрии в первый день в новой школе. Были и приклеенные к стене кеды одноклассника. И беготня во время контрольной по геометрии к учительнице информатики. Я с ней очень хорошо ладил, поэтому обращался, чтобы она мне решала все задания. А потом отдавал это половине класса. В школе был очень заметным!

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Расстрел снежками и сапоги вместо коньков: Андрей Бедняков рассказал о детстве

Шестилетняя дочь Андрея Беднякова Ксения в этом году пошла в школу. И там тоже не без сюрпризов.

– Дочь объединила характеры и мамы, и папы. Неусидчивость, конечно, от меня, – смеется ведущий проекта Нового канала «Где логика?» – Она сейчас учится в первом классе, и уже из школы поступали просьбы поговорить по поводу поведения (улыбается). Что касается свободного времени, то мы часто путешествуем семьей. Ксения обожает Одессу и Львов! Представьте, у нее уже есть любимые отели и места. Когда дома, то играем в настольные игры. Читаем. Много читаем!

Премьеру второго сезона интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» Новый канал покажет уже 3 марта в 20:00! Ждите интересныезагадкии ребусы с самыми яркими украинскими знаменитостями.