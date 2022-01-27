Анна Ризатинова – о вещи, которую купила за заработанные на Олимпиаде деньги

За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) гимнастка рассказала, как формирует свой гардероб, и какие вещи ее слабость.

Купить вещь, потому что очень понравилась, а потом не знать, с чем ее надеть. Знакомая ситуация? За кулисами съемок шоу «Где логика?» (Новый канал) бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года по художественной гимнастике и тренер Анна Ризадинова призналась, что раньше это было точно о ней. Сейчас девушка пытается более продуманно относиться к шопингу.

– Я люблю спорт-шик (это такой стиль одежды, где сочетаются спортивный, романтичный и деловой стили – прим. ред.). Это когда можно надеть спортивный костюм, кеды и разбавить все это аксессуарами, которые я обожаю, – рассказывает гимнастка. – Раньше у меня не было особого алгоритма при подборе гардероба. Мне нравилась одежда – я ее покупала. Поэтому часто вещи были словно вырваны из контекста, их сложно скомбинировать. Я поняла это несколько лет назад. Сейчас стараюсь все подбирать целыми образами. Если свитер, то продумываю заранее, под какие брюки его надену.

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Самые дорогие вещи в гардеробе спортсменки – сумки. Даже на призовые деньги после бронзы в Рио она прикупила себе этот аксессуар.

– Спустя время после Олимпиады мы поехали на соревнования в Японию. Там я купила настоящую черную сумку Chanel, – делится Ризадинова. – Это был пик счастья, когда за свои честно заработанные деньги приобрела вещь, о которой давно мечтала. Но через пару лет у меня ее украли.

Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» с ведущим Андреем Бедняковым Новый канал покажет уже весной этого года!