Позитив – о личной жизни после развода

Во время съемок шоу Нового канала «Где логика?» Алексей Завгородний откровенно рассказал, одиноко ли ему

Новость о том, что Позитив (Алексей Завгородний) разводится с женой после восьми лет брака, поразила фанатов артиста. Что происходит в его личной жизни сейчас?

– На свидания я не хожу. Сейчас очень занят работой над собой и своим сольным альбомом, – признается Позитив за кулисами шоу Нового канала «Где логика?» – Могу сказать, что у меня свидания с музыкой и со студией. Конечно, если кто-нибудь меня пригласит, то с удовольствием пойду. Но сейчас мне не одиноко, не плохо, я точно не в активном поиске. Просто чувствую себя комфортно и погрузился в творчество. Это плюс после развода: ты можешь заняться собой. В отношениях делишь и время, и энергию 50 на 50. А теперь все чуть иначе.

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В то же время Позитив открыт к новым знакомствам.

– Всегда готов! Это будет трудно, конечно, потому что я сложный мужчина, – говорит он. – В принципе, со всеми творческими людьми нелегко. Но всегда открыт для общения.

Второй сезон интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» с ведущим Андреем Бедняковым смотрите уже в 2022 году на Новом канале!