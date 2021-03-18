Как Илона Гвоздева учит танцевать звезд шоу-бизнеса

Хореограф рассказала, как объясняет селебритиз танцевальную терминологию

Этой осенью вся страна следила за успехами хореографа Илоны Гвоздевой и юмориста Дмитрия Танковича в танцевальном проекте. За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) Илона рассказала, как учит звезд отечественного шоу-бизнеса азам танцевального искусства.

– У меня 16 лет педагогического стажа, – рассказывает девушка. – Так что к каждому ученику нахожу индивидуальный подход. То же самое касается и селебритиз, с которыми становлюсь в пару в танцевальном шоу. Понимаю, что для них это эксперимент, поэтому всегда помогаю. Стараюсь, чтобы на проекте они не мучились, а получали удовольствие (улыбается).

Чаще всего Илоне приходилось танцевать с юмористами.

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– К изучению танцевальных элементов я подходила с юмором, – говорит Илона. – Любители не понимают профессионального сленга. Термины «Demi-plie», «турлян» из уст Екатерины Кухар для них звучат, как нецензурная лексика. Поэтому я старалась все движения адаптировать к понятному языку. А еще выстраивала ассоциативный ряд из определенных элементов. Так, базовые шаги в ча-ча-ча для Дмитрия Танковича звучали: «Идем уверенно в финал». Движения руками в другом элементе назвала «Пошел вон отсюда».

Вчера зрители Нового канала болели за Илону и Дмитрия порознь. Ведь они сошлись в студии шоу «Где логика?», чтобы проверить, чья логика сильнее. В команде с Илоной играла певица Оля Цибульская, а Дмитрию составил компанию певец Ivan NAVI. Кстати, победу одержали девушки. Смотрите шоу «Где логика?» каждый вторник в 19:00 на Новом канале