Почему Ivan NAVI не зарегистрирован в приложениях для знакомств?

Артист объяснил свое отсутствие на дейтинг-платформах

Видимо, в украинском шоу-бизнесе еще не случалось, чтобы кого-то из знаменитостей можно было встретить в приложениях для знакомств. И даже если кто-то из вас видел там фоточку Иракли Макацарии или Ivan NAVI, знайте, что это был фейк. По крайней мере, о последнем артисте Новый канал может говорить с уверенностью. Ведь недавно Ivan NAVI признался, что никогда не регистрировался в приложениях для знакомств.

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Во время диджитал-игры «В личку к звезде» перед шоу «Где логика?» Оля Цибульская загадала дату, за которую в мобильном Ивана нашлась фотография со съемок шоу «Кто сверху?» На ней артист позирует в платье. На это Цибульская пошутила, что после такого снимка певца могли бы пригласить на свидание в приложении для знакомств. Но оказалось, что для Ivan NAVI эта история неактуальна.

– У меня никогда не было желания или потребности знакомиться в приложениях для знакомств. Как-то всегда удавалось устраивать свою личную жизнь офлайн. Поэтому в этом вопросе я олдскульный чувак. Не знаю, как бы это восприняли, может, уже есть какой-то аккаунт с моими фотками. Если увидите – не ведитесь, – пояснил и предостерег Ivan NAVI.

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