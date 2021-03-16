Оля Цибульская призналась, почему никогда не пробовалась на Евровидение

Звезда высказала мнение об участии в песенном конкурсе

Украинская певица Оля Цибульская уже целых четырнадцать лет сияет в украинском шоу-бизнесе. Но артистка почему-то ни разу не попробовала свои силы на Национальном отборе на «Евровидение», в котором Украина уже дважды побеждала. Новому каналу стало интересно услышать объяснения Оли об отсутствии ее на главной европейской сцене. Поэтому во время диджитал-игры «В личку к звезде» перед шоу «Где логика?» мы узнали правду.

– Когда я еду, то со мной едет большая компания. Посчитала, каким у меня будет бытовой райдер, и решила, что для Украины это пока очень дорого. Слишком дорогая Цибуля! – отшутилась певица.

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Но поговорив с Олей после съемок, Новый канал все-таки узнал истинные причины отсутствия Цибульской на украинских Нацотборах на «Евровидение».

– Для меня «Евровидение» – это конкурс песни. Пока подходящая не написалась. И живем мы больше в эпоху «модных треков», чем музыки. Я давно слежу за конкурсом. У нас огромная диаграмма от «Дикі танці» до «Разом нас багато». Если придет муза, и то, что мы создадим, захочется показать миру – сделаю это. Ведь лучше быть вечной, как ABBA, чем просто стать артистом, который привезет наш драгоценный флаг на международную арену. Либо круто, либо не рыпайся! – серьезно подытожила артистка.

Не пропусти новый выпуск шоу «Где логика?» с Олей Цибульской сегодня в 20:00 на Новом канале