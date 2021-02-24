Сергея Притулу пристыдила старшеклассница: «А вы сортируете?»

Девочка поставила ведущего шоу «Где логика?» (Новый канал) в неловкое положение, но вдохновила этим на хорошие привычки

Часто бывает, что дети учат взрослых. То ли намеренно, то ли случайно, но подрастающее поколение дает советы старшим. А иногда они делают это, чтобы пристыдить. Похожая ситуация произошла с телеведущим и звездой Нового канала Сергеем Притулой.

– Десь років два тому я був на мотиваційній зустрічі з дітьми, які сильні в математиці. Вони запросили мене до себе в літній табір, – рассказывает Притула. – Приїхав, дуже приємно і цікаво балакав з тими старшокласниками. Звісно, найбільше вони запитували про телебачення, «Хто зверху?», Лесю Нікітюк. Але раптом одна дівчинка каже: «Сергію Дмитровичу, а ви сортуєте сміття?» Мене в житті взагалі важко застати зненацька, але я трохи засоромився, бо тоді не сортував. І чесно відповів, що ні. Коли повернувся додому, то переговорив з дружиною. Відтоді ми таки почали сортувати сміття. Та одна справа – пластик, папір, органіка. Інша справа – така «біда», яка називається батарейки. Одна маленька батареєчка забруднює токсичними речовинами 16 кубічних метрів ґрунту.

Истории историями, а решение проблемы надо знать. Сергей Притула поделился лайфхаком.

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– Чудово, коли в Україні з’являються класні ініціативи чи проекти, – рассказывает ведущий. – Організатори встановили у супермаркетах спеціальні коробки, куди потрібно скидати батарейки, аби не засмічувати нашу прекрасну планету. Роблю так сам і всім раджу! З маленьких коробок все перекидають у більші, потім у ще більші, а потім відвозять використані батарейки в Румунію і на заводі переробляють. Де знайти такі пункти прийому – можна подивитися на сайті проекту. Будьте чемні та бережіть природу!

С 9 марта Новый канал покажет интеллектуально-развлекательное шоу для всей семьи «Где логика?», в котором ведущим стал Сергей Притула. Не пропустите премьеру в 19:00 в эфире телеканала!