Игорь Ласточкин – о том, как создать контент для Instagram из ничего

Юморист рассказал, что поститься, когда нет «годноты»

Украинский комик Игорь Ласточкин имеет довольно большую аудиторию поклонников. Только в Instagram на актера подписано более 650 тысяч аккаунтов. Конечно, ценят Ласточкина именно за его чувство юмора, которое он пытается транслировать и на собственной странице. Но правда в том, что регулярный постинг в Instagram дается Игорю очень непросто.

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На самом деле, активно вести социальные сети для занятых звезд – это еще тот вызов. Создавать контент заранее или продуманно – история не об Игоре Ласточкине. Но он всегда знает, что делать, когда надо что-то закинуть в Instagram, а нормального контента нет. Своим секретом юморист поделился в диджитал-игре «В приват к звезде» перед шоу «Где логика?», показав фото с пеной на лице.

– Просто себя выкладывать – нет смысла. Я, значит, думаю, что пойду и намажу себе лицо и сфотографируюсь, а там какую-то подпись придумаю. Зато умылся заодно. А потом придумал такой вопрос: «Как вы относитесь к людям, у которых есть черные точки на лице?» Просто я написал, что когда вижу черную точку, то не слышу, что мне человек говорит (смеется). Все! Я просто смотрю на нее! – рассказал Игорь Ласточкин.

Не пропусти премьеру шоу «Где логика?» с 9 марта в 19:00 на Новом канале