Оля Цибульская призналась, что не носит белье

Звезда ошеломила открытием относительно своих сценических образов

Главная киса украинского шоу-бизнеса, певица Оля Цибульская любит эпатировать публику не только текстами своих зажигательных песен, но и горячими образами. Ведь после невероятного похудения и смены имиджа от артистки еще больше бьет безудержная сексуальная энергия. И в диджитал-игре «В приват к звезде» после шоу «Где логика?» Оля Цибульская рассказала секрет такого успеха.

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Оказалось, что звезда практически не носит белье. А на сцене это вообще залог ее хорошего выступления.

– На сцене ты должна немного сама себя бояться. Поэтому на выступления я белье не надеваю. Так лучше себя чувствую. Мне кажется, что слишком много одежды – это лишнее. Хотя есть дорогой бюстгальтер, на который я потратила много денег и пожалела. Ведь, как показывает опыт, когда ты потом спрашиваешь мужа, как ему белье, он его не помнит. Особенно, если ему приходится платить за нее в магазине. Он любит без. Белье мы покупаем только для себя. Бывает, купишь дорогие плавки, оденешь кружевные стринги, приходишь на встречу, а никто о них не знает. Но ты чувствуешь себя по-особенному. И все подписывают контракты! – поделилась Оля Цибульская.

Хочешь узнать еще больше скрытых подробностей из жизни украинских звезд? Тогда не пропусти диджитал-игру «В приват к звезде» на YouTube Нового канала перед разрывной премьерой весны «Где логика?» с 9 марта в 19:00