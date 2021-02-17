Сергей Притула – о дистанционном обучени

Известный украинский телеведущий рассказал, как в его семье приспособились к онлайн-обучению и какие преимущества нашли в этом

Помните, когда только ввели дистанционное обучение в школах? Дети не понимали, что от них хотят, учителя путались в чудесах современной техники. Со временем все научились справляться с трудностями. Более того – часто успеваемость детей во время онлайн-обучения повышалась. Примером такой закономерности стал 13-летний сын ведущего Нового канала Сергея Притулы Дмитрий Притула.

– Я не можу «похвалитися» тим, що на дистанційці у Дмитра впала успішність, – делится ведущий Нового канала Сергей Притула. – Минулого року він отримав похвальну грамоту, не в останню чергу завдяки тому, що на дистанційному навчанні його бали з ряду предметів зросли. Не було тих відволікаючих факторів, які є у школі. Плюс, зіграв велику роль контроль батьків. Пам’ятаю, ми тоді з березня по травень реально засіли вдома на карантині «безвилазно». Єдиний мінус дистанційного навчання, як на мене, – це спілкування з ровесниками онлайн. Воно зазвичай зводиться до спільних ігор у мережі, в кращому випадку – в чаті. А має бути обов’язково живе спілкування.

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На этом плюсы дистанционного обучения от Сергея Притулы не закончились.

– Зважаючи на те, в якій царині ми з дружиною працюємо, нам перехід Дмитра в онлайн-режим навчання жодних труднощів не приніс, – принается ведущий. – Навпаки, у 2020-му ми набулися сім’єю за всі роки до того. Але я максимально співчуваю батькам, у яких зовсім інші графіки роботи, ніж у нас.

Смотрите интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» с ведущим Сергеем Притулой с 9 марта на Новом канале.