Юлия Буйновская рассказала о своем муже-актере Егоре Козлове: подробности

Звезда шестого сезона сериала «Будиночок на щастя», который с понедельника по четверг в 19:00 показывает Новый канал, рассказала свою историю любви

«У меня другие ценности»: Виталина Библив – о рекламе в Instagram

Cейчас смотрят

Юлия Буйновская рассказала об отношениях со своим мужем-актером Егором Козловым: подробности

Супружеские пары актеров – довольно распространенное явление. Они встречаются на съемочной площадке, начинают играть персонажей, а затем чувствуют, что эмоции и чувства появляются и в реальной жизни. Такая сказка сложилась и у исполнительницы одной из главных ролей сериала Нового канала «Будиночок на щастя» Юлии Буйновской. Ее муж – украинский актер, которого зрители Нового канала могут помнить по главной роли в сериале «Новенька», Егор Козлов.

– Мы познакомились на съемках моего первого в карьере проекта «З ким поведешся». Режиссеру показалось, что мы с Егором будем замечательной парой в кино. Как оказалось впоследствии, что и в жизни, – с улыбкой рассказывает Юля в интервью «Коротко Про». – Помню, как она сказала: «Романов на площадке не должно быть». Потому что, как случается, влюбились, первый месяц хорошо, во второй – разошлись, на третий – уже скандалят на площадке. Но мы влюбились, начали втихаря встречаться, никому ничего не говорили. Даже когда оставались ночевать друг у друга, кто-то утром ехал к себе через весь город, чтобы каждого из нас забирал водитель из дома, как будто ничего не было. А через месяц после знакомства Егор предложил встречаться. Все и так было очевидно, но приятно, что он спросил, хочу ли я, чтобы мы стали парой. И это было так мило, как в кино.

Совсем скоро пара обручилась. Киношная история продолжилась наяву, ведь Егор сделал предложение Юле в Париже на закате. Конечно, девушка сказала «да». И на очереди уже было ее яркое предложение.

– В нашей паре все безумные идеи – всегда мои, – говорит Буйновская. – Как-то я сказала Егору: «Было бы классно, если бы мы поженились в нашу вторую годовщину, 22 сентября». А до годовщины – месяц. У нас нет денег, идет полномасштабная война. Я работала тогда бариста, Егор – официантом. Если и зарабатывали 10 тысяч, то хорошо. В итоге у меня платье даже не свадебное было. Самое дорогое – роспись в частном ЗАГСе. По-моему, стоило 10 тысяч. Отпраздновали в очень тесном кругу. Присутствовал только мой отчим, который держал на видеосвязи маму. Я так плакала, потому что никого больше из родных не было. Мама Егора и его сестра проживают в Британии. Тетя, к сожалению, не смогла приехать из Харькова. Так мне больно, что сейчас нет возможности собраться большой семьей – с мамой, папой, тетей, моим братиком.

Актриса говорит, что сейчас ее семья – это любимый мужа и две собаки. Большинство свободного времени они проводят вместе. Их отношения крепкие и глубокие, но, как и у всех, бывает разное.

– Обычно наши желания с Егором совпадают. Но хочется сказать, что вся эта красивая картинка в Instagram, которая есть у всех абсолютно, не отражает всю жизнь. Мы обычно выкладываем положительные эмоции. Не будем же постить, где я рыдаю, потому что поссорились. К чему это? – делится мыслями Юля Буйновская. – Периодически натыкаюсь на комментарии: «У вас такая идеальная пара». Да нет! Идеальной картинки не существует. Мы тоже проходили очень тяжелые периоды. Даже не знаю, как удержались. Когда началась война, был такой сильный стресс, что мы идем вместе и просто не понимаем, любим друг друга или нет, хотим быть вместе или нет. Просто какой-то ступор в голове. И сейчас, поверьте, проходим очень много кризисов. Помогают только разговоры. Мне нравится фраза: «Просто открой рот и поговори». Не надо замалчивать. Это единственное помогает. И если оказывается, что вы идете разными путями, значит, с этим нужно смириться и двигаться дальше.

Включайте Новый канал с понедельника по четверг в 19:00 и смотрите премьерные серии любимого комедийного сериала для всей семьи «Будиночок на щастя»!