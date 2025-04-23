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«Это произошло во время полномасштабки»: Виталина Библив впервые – о любимом

«Это произошло во время полномасштабки»: Виталина Библив впервые – о любимом

Актриса сериалов «Будиночок на щастя» и «Сім’я по неділях» на Новом канале впервые рассказала о личной жизни

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Виталина Библив вышла замуж? В проекте Маши Ефросининой «Екзамен. Нова реальність» заслуженная артистка Украины и звезда комедийного сериала Нового канала «Будиночок на щастя» намекнула, что узаконила отношения с любимым. А на вопрос Маши залилась румянцем, улыбалась и попросила не расспрашивать ничего о любимом, поскольку не планирует разглашать детали.

– Я не люблю об этом говорить. Ведь семейное – это только свое, личное. Я очень это все берегу. Если бы хотела, то пошла и рассказала бы всем и везде. Правда! – с улыбкой делится Виталина. – Скажу только, что это произошло во время полномасштабной войны. В укрытии я еще жила одна, но мы были постоянно на связи.

«Это произошло во время полномасштабки»: Виталина Библив впервые – о любимом

Виталина Библив, которую также увидите осенью в новом сериале «Сім’я по неділях», рассказывает, что ей никогда не надоедает проводить время с любимым. У них полное взаимопонимание и взаимоуважение. А еще ее радует, что они на 100% открыты друг для друга в любых темах.

– Мы с мужем друзья. Проговариваем абсолютно все. У нас нет секретов, – говорит Библив. – Я считаю, что здорово, когда муж и жена могут легко поговорить. Мужчинам же интересно все. Сядьте и объясните о каких-то женских вещах, например! Я однажды сказала своему: «Есть счастливые девять дней после «критических женских». Пользуйся. Потом то-то и то-то происходит с организмом. Так что если в тебя летит книга, то пригибайся. Это не я, а гормоны» (смеется).

«Это произошло во время полномасштабки»: Виталина Библив впервые – о любимом

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