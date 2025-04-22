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Ірен Адлер та Марія Стюарт: кого мріє зіграти Марія Стопник

Ірен Адлер та Марія Стюарт: кого мріє зіграти Марія Стопник

Також акторка, яку можна побачити у комедійному серіалі «Будиночок на щастя» на Новому каналі, розповіла про дружбу з колегами-акторами

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Рудій українській акторці Марії Стопник, яка зіграла роль Марусі в «Будиночку на щастя» (Новий канал), і в театрі, і в кіно зазвичай довіряють характерні та яскраві ролі. А кого насправді мріє зіграти дівчина?

– Мене завжди страшенно цікавили персонажі типу Ірен Адлер із «Шерлока». Також думала про королеву Єлизавету, про Марію Стюарт, – ділиться Марія в інтерв’ю «РБК-Україна». – Уже рік третій-четвертий обмірковую роль леді Макбет. Мені дуже цікавий такий матеріал. Хочеться спробувати розкрити цього персонажа по-своєму. Але загалом зараз немає чіткої думки, що хочу зіграти от «саме це». Зазвичай стається так, що дивлюся фільм чи серіал і в моменті розумію: «Оце було б цікаво спробувати зіграти».

Ірен Адлер та Марія Стюарт: кого мріє зіграти Марія Стопник

Наразі Марія Стопник служить в Івано-Франківському драмтеатрі та грає багато головних ролей у виставах. Цікаво те, що постановок про Макбет чи Марію Стюарт там немає, але є в театрі Івана Франка у столиці. І в цих виставах грають молоді українські актори, які для Стопник не просто друзі, а й натхненники у професії.

– Марина Кошкіна та Саша Рудинський – це двоє людей, моїх близьких колег, якими я постійно захоплююся, – говорить Марія. – Чесно кажучи, не вмію так підходити до роботи, як вони. Настільки занурюватися в матеріал, робити рісьорч, як Марина. Вона повністю розбирає сцену й потім ще шукає нестандартний підхід до неї. Це настільки титанічна віддача своїй роботі! У Саші так само. Вони органічні, чудові актори. Я завжди, коли бачу їх на сцені, в кадрі, відчуваю неймовірне захоплення. І от цей прикол: «Коли виросту, хочу бути Мариною Кошкіною і Сашою Рудинським». Якщо брати зі старших акторів, то це Андрій Самінін, мій викладач, мій майстер. І я захоплююся його світоглядом, його майстерністю, його грою, ним як людиною. Ці троє одразу спадають на думку як люди, що захоплюють щоразу. І до чиєї думки я завжди дослухаюсь. І радію за них та за їхні перемоги. Якщо повернутися до слова «кумир», напевно, вони трошечки мої кумири.

Ірен Адлер та Марія Стюарт: кого мріє зіграти Марія Стопник

Дивіться серіал «Будиночок на щастя» з понеділка по четвер о 19:00 в ефірі Нового каналу! І слідкуйте за новинами на сайті та у соцмережах Нового каналу, аби не пропустити інформацію про новий серіал «Сім’я по неділях», де теж знімається Марія Стопник.

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