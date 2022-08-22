«У нас уже нет профессии «актер»: Константин Войтенко – о коллегах на передовой и в тылу

Звезда сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) признался, что писал российским актерам, с которыми работал, и поделился, какие ответы получал

Исполнитель одной из главных ролей украинского комедийного сериала «Будиночок на щастя», который показывает Новый канал, Константин Войтенко с начала войны стал волонтером. Он, как и многие его коллеги, четко демонстрирует свою гражданскую позицию и доказывает патриотизм поступками.

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– Очень многие актеры сейчас работают не в актерской сфере. Кто-то за свободу и Украину уже отдал свою жизнь. Кто-то сражается с оружием в руках на передовой. Кто-то активно волонтерит. Это очень много классных актеров! – рассказал Костя Войтенко в YouTube-проекте Милы Еремеевой «Очима правди». – Я думаю, что раньше люди к актерам относились по-разному. И тут – бах! Актер-президент. Актер-воин. Актер-волонтер. У нас уже нет профессии «актер». У нас есть реальность, в которой мы существуем.

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Константин признался, что в первые дни полномасштабного вторжения он пытался пообщаться с российскими актерами, с которыми работал раньше. Но большинство попыток были тщетными… Надежду и веру вселяют только свои, отважные украинские актеры!

– Многие коллеги из россии, с которыми я работал в Украине, ничего не сказали. Я даже знаю людей, которые были на съемках в Киеве, когда началась война. Они еще две-три недели находились в нашей столице. Я им писал: «Может, ты что-нибудь скажешь? У тебя много подписчиков, тебя знают в россии. Сидящие там люди не видят, что реально происходит. Видят только пропаганду. Но ты сейчас здесь! И на себе чувствуешь войну, ясно знаешь, кто зло, а кто добро». Тогда я получал ответы: «Я не знаю», «Я волнуюсь», «Возможно, это все не мы, а это все вы».

Смотрите первый сезон сериала «Будиночок на щастя» весь день 24 августа на Новом канале!