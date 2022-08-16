«Я віддав всю валюту дружині з дітьми»: Назар Задніпровський розповів, де його сім’я

Зірка серіалу «Будиночок на щастя», який показує Новий канал, зізнався, в яку країну спочатку виїхали його рідні, та поділився, чому вони були змушені переїхати звідти на початку літа

У актора українського комедійного серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Назара Задніпровського є син та донька. Майже одразу, на початку повномасштабного вторгнення дружина зірки разом із дітьми поїхали з Києва на захід України. Згодом вони полетіли за кордон.

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– Два з половиною місяці, до 8 червня, моя сім’я була в Італії, – розповів актор в інтерв’ю Аліні Доротюк. – Діти закінчили школу. А потім ми зрозуміли, що там дуже дорого. Страшенно підскочила в ціні оренда житла. До літа мої жили у знайомих безкоштовно, платили лише за бензин та харчування. І от настало літо, до цієї сім’ї знайомих почали приїжджати родичі з усіх країн світу, тож мої мали з’їжджати. Почали шукати помешкання, дізнаватися ціни, і «припухли». Одна справа – вартість навесні, а друга – в червні. Все виросло в рази, бо курортний сезон. Порахували й вирішили, що краще ті самі гроші витратити в Туреччині, щоб був all inclusive.

Назар Задніпровський каже, що не забороняє сім’ї повертатися додому. Але й не ініціює.

– Поки гроші є, нехай будуть там. Закінчаться – повернуться, – зізнався він. – Я віддав усю валюту (заощадження, які зробив за минулий рік) дружині з дітьми, сам живу за зарплату, яка є зараз. Та мені головне, що вони забезпечені!

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