Как Назар Заднепровский мирится с женой

Актер рассказал, как ладит с любимой Ириной в повседневной жизни

Третью неделю подряд ситком «Будиночок на щастя» (Новый канал) продолжает лидировать в своем слоте. Это свидетельствует о народной любви к героям – Любане (Виталине Библив), Васе (Назару Заднепровскому), Маше (Галине Безрук), Максу (Косте Войтенко). Супруги с юмором решают все сложные ситуации и пытаются вернуть идеальные отношения. В кадре это удается всем, а как в повседневной жизни актер Назар Заднепровский ладит со своей женой, он рассказал во время съемок ситкома.

– Конечно, мы с женой, как и все супруги, иногда ссоримся, – признается актер. – Но уже так много лет вместе, что наши размолвки долго не длятся. Да и не считаю их серьезными – эдакие микроконфликты на бытовом уровне.

Назар признается, что он всегда первый идет на примирение.

– Подхожу к своей Иринке, признаюсь в любви и целую, – рассказывает актер. – Потому что семья – это самое главное, что есть в жизни. Ее нужно ценить и беречь при любых обстоятельствах.

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А еще, как и в «Будиночку на щастя», Назар все жизненные ситуации пытается решить с юмором.

– Всегда пытаюсь шутить, – говорит актер. – За годы съемок все знают: если во время работы разгорается конфликт, я никогда не промолчу, а специально сниму напряжение шутками.

Смотрите новую порцию шуток в ситкоме «Будиночок на щастя» сегодня с 18:00 на Новом канале.