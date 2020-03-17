Звездная блондинка собирается покорять не только украинское телевидение, но и музыкальную индустрию

Ведущая шоу «Хто зверху»? «Хто проти блондинок?» и «Шалена зірка» Леся Никитюк на достигнутом не останавливается. Выпустив песню «Ями», которую крутят по всем радиостанциям страны, она начала работу над новыми композициями и всерьез задумалась о музыкальной карьере.

– Мы с командой продолжаем писать песни, – поделилась ведущая Нового канала. – Потихоньку начну себя и в этой сфере реализовывать. Композиции не будут юмористическими. Потому что песня для меня – это обратная сторона души. А моя душа не шутит, она восприимчивая, она любит или не любит. И это как раз та часть меня, которая хочет реализоваться в песнях, ведь все тексты для них пишу я. Альбома пока ждать рано. Разве что если сделать 33 ремикса на один трек (смеется).

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Пока у Леси все еще в планах, хотя не исключено, что ведущая вскоре пополнит ряды музыкантов. К слову, многие из них нередко придумывают себе замысловатые сценические псевдонимы. Но, по словам Никитюк, ей это не по душе.

– Считаю, что псевдонимы уже не в моде, – отметила ведущая. – Лучше выступать под своим именем, которое все знают, а не прикрываться выдуманным.

Смотрите шоу «Кто против блондинок?» каждый вторник в 19:00 на Новом канале.