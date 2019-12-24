Олег Винник врятував Олену-Крістіну Лебідь від штрафу

Олена-Крістіна Лебідь, як вона сама зізналася, любить співати не караоке, а в машині. Не дивно, що їй сподобалося брати участь у музичному шоу Нового каналу «Шалена зірка». Адже всі конкурси в ньому пов’язані з музикою та піснями. За лаштунками проекту ведуча розповіла кумедний випадок, коли вона співала за кермом, і її мало не оштрафували.

Олена-Крістіна Лебідь стала веганкою

– Була така ситуація, коли мене зупинила поліція, – згадала Лебідь. – В принципі, за незначне порушення – проїхала на жовтий. По радіо в мене грав Винник, і я підспівувала. Коли підійшов поліцейський, я йому відразу: «Ніно, мне не все равно, що штраф мені випишеш». А він каже: «Куди так поспішаємо?» Я й відповіла: «На концерт Винника, він не дасть збрехати». На що поліцейський сказав: «Я зрозумів, Виннику привіт».

До слова, на шоу «Шалена зірка» Олена-Крістіна Лебідь зіграла проти Івана Люленова. У яскравому фінальному раунді, де зірки зазвичай копіюють інших знаменитостей, Лебідь перевтілилася… ні, не у Винника, а у Гвен Стефані. А її суперник по грі Люленов – у співака Stromae.

Як це було, дивіться вже в середу, 25 грудня, о 19:00 на Новому каналі.