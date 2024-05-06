06 травня

Інфлюенсери vs Ілюзіоністи єПитання 2 сезон. Випуск 9 від 06.05.2024

В найпізнавальнішому шоу країни єПитання 2 сезон 9 випуск від 06.05.2024 зійдуться в епохальному поєдинку команди інфлюенсерів та ілюзіоністів. Ілюзіоністи відомі своєю креативністю та винахідливістю, тому застосують всі свої магічні вміння заради перемоги. Капітан команди Дмитро Євтушенко вразить неперевершену ведучу Лесю Нікітюк вже з перших хвилин у студії. Чим саме? Розповість розважальне шоу єПитання 2 сезон.

Інфлюенсерів очолить чарівна Вікторія Маремуха, яка з відомим ресторатором Євгенієм Таллером, громадським діячем Антоном Скуратовим, актором Максимом Ткачовим надзвичайно серйозно поставиться до змагання. Учасники насправді готові на все заради перемоги. Чи вдасться їм здобути перевагу в цій битві? Хто стане улюбленцем Лесі? Які відповіді українців відверто здивують учасників? Дивись шоу єПитання 2 сезон 9 випуск від 06.05.2024 та дізнайся відповіді на ці запитання.

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