Ці люди роблять неоціненний внесок у нашу з вами боротьбу з ворогом. Сьогодні в шоу єПитання 2 сезон 11 випуск від 20.05.2024 беруть участь команди творчих волонтерів і ветеранів. Валентин Міхієнко очолить творчих волонтерів, які намагатимуться здобути перемогу в проєкті єПитання 2 сезон за допомогою креативного підходу та гумору.

Гліб Стрижко – лідер команди ветеранів, командир десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти, оборонець Маріуполя. Володіє хорошими тактичними навичками та стратегічним мисленням. Чи стануть його вміння в пригоді в боротьбі за перемогу в цьому батлі? Яка команда зможе більш точно передбачити відповіді людей на поставлені запитання? Хто стане переможцем у цій грі? Дивись розважальне шоу єПитання 2 сезон 11 випуск від 20.05.2024 та дізнайся відповіді на ці запитання.

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