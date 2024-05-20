20 травня

Творчі волонтери vs ветерани. єПитання 2 сезон. Випуск 11 від 20.05.2024

Ці люди роблять неоціненний внесок у нашу з вами боротьбу з ворогом. Сьогодні в шоу єПитання 2 сезон 11 випуск від 20.05.2024 беруть участь команди творчих волонтерів і ветеранів. Валентин Міхієнко очолить творчих волонтерів, які намагатимуться здобути перемогу в проєкті єПитання 2 сезон за допомогою креативного підходу та гумору.

Гліб Стрижко – лідер команди ветеранів, командир десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти, оборонець Маріуполя. Володіє хорошими тактичними навичками та стратегічним мисленням. Чи стануть його вміння в пригоді в боротьбі за перемогу в цьому батлі? Яка команда зможе більш точно передбачити відповіді людей на поставлені запитання? Хто стане переможцем у цій грі? Дивись розважальне шоу єПитання 2 сезон 11 випуск від 20.05.2024 та дізнайся відповіді на ці запитання.

єПитання 2 сезон

єПитання 2 сезон 10 випуск

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Творчі волонтери vs ветерани. єПитання 2 сезон. Випуск 11 від 20.05.2024

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Творчі волонтери vs ветерани. єПитання 2 сезон. Випуск 11 від 20.05.2024

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