Цього разу в шоу єПитання 2 сезон 10 випуск від 13.05.2024 за звання переможця змагатимуться команди майже співаків та співачок. Хлопці проти дівчат, чоловіча логіка проти жіночої інтуїції. Хто переможе? Розповість розважальний проєкт єПитання 2 сезон.

Команду майже співаків очолює Михайло Лебіга – відомий волонтер і стрімер. Але сьогодні він проявить себе як неабиякий знавець романтики та жіночих імен. Чи допоможе це йому здобути перемогу в епохальній битві? Лідеркою співачок стала Alyona Alyona, про її розум та ерудицію знають усі. Проте чи стануть у нагоді їй ці здібності у випробуваннях, де потрібно передбачити відповіді інших людей? Дивись шоу єПитання 2 сезон 10 випуск від 13.05.2024 та дізнайся відповіді на ці запитання. Буде гаряче!

єПитання 2 сезон

єПитання 2 сезон 9 випуск