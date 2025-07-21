Григорій Решетнік розповів, як вибирає подарунки дружині

Відомий український ведучий став учасником шоу «єПитання» на Новому каналі та під час зйомок зізнався, чому перестав самостійно вибирати подарунки коханій

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Григорій Решетник розповів про те, як обирає подарунки для дружини

Сумка чи прикраса? Червона чи чорна? Золото чи срібло? Навіть після багатьох років подружнього життя чоловікам буває непросто вгадати, що ж насправді хочуть отримати в подарунок їхні кохані дружини. Саме в таких випадках на допомогу приходять прямолінійність, спільні походи на шопінг та заздалегідь підготовлений вішліст. Принаймні, саме так відбувається в родині ведучого Григорія Решетніка.

– Дружина може мені щось дарувати, вона завжди знає, що я хочу і що мені потрібно. А я на початку стосунків намагався вгадувати, але якось купив їй сумку і не вгадав, – з усмішкою згадує Григорій Решетнік. – Ми десь побачили два варіанти сумок, і я чомусь подумав, що їй сподобався перший, а виявляється, вона для себе обрала другий. Довелось потім їхати міняти. І з того часу я кажу: «Слухай, обирай, що хочеш, і я тобі подарую» (усміхається).

Утім, спонтанність у родині Решетників не табу. Попри практичність та спільний шопінг, Григорій не забуває й про сюрпризи.

– Я люблю робити дружині спонтанні подарунки. Це може бути щось з прикрас, але якісь такі класичні, де я точно вгадаю, – говорить ведучий. – Але ми спокійно ставимося до того, щоб піти разом обрати одне одному подарунки, або вдвох вирушити на шопінг і вже на місці визначитися. Так менше нервів і більше задоволення. Для дружини мені нічого не шкода, але краще затверджувати наперед. Мати такий вішліст з різними варіантами.

Усі випуски 4-го сезону інтелектуально-розважального шоу «єПитання» з Лесею Нікітюк доступні за посиланням https://www.youtube.com/@yePytannya_z_Leseyu_Nikityuk/videos