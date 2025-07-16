Що допомогло Каті Олос стати ведучою: подробиці

Ведуча квіз-шоу «Місто і село» (Новий канал) стала учасницею інтелектуально-розважального шоу «єПитання» та в студії відверто розповіла про кастинг на ТБ

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Каті Олос про те, як вона стала ведучою: подробиці

Шлях до ролі ведучої на телебаченні розпочався для Каті з кастингу в кіно. Саме звідти Олос приїхала на Новий канал, щоб спробувати стати ведучою проекту «Місто і село». У студії «єПитання» вона пригадала все до дрібниць – від неочікуваного дзвінка до несподіваного напарника по шоу, з яким у них одразу виникла екранна хімія.

– Мені написав мій знайомий. Сказав: «Кать, там є кастинг на ведучу, тебе хочуть спробувати. Не хочеш?» Кажу: «Хочу. Давай». Але в той день я їздила на інший кастинг, в один фільм. І після нього в мене було рівно 30 хвилин, щоб якось підготуватися. І я думаю: так, що робити, що робити? Ну й сіла медитувати, – зі сміхом розповідає Катя Олос. – Треба просто налаштуватися, бути собою, а там вже буде, як буде.

Катя Олос зізнається: спершу не сприймала все надто серйозно. Але доля вирішила інакше.

– Після кастингу я не робила ставок, якщо чесно. Думала: боже, ні-ні-ні, це дуже важко. А потім якось склалося, – зізнається ведуча. – Я проходила проби з трьома чоловіками. Мені підібрали найкращого – Андрія Черепущака. Чудовий партнер, у нас виникла хімія. Він грає за село, а я – за місто. Бо мені ближчий міський стиль життя: матча лате, стояння на цвяхах, уся ця рейтарська культура (сміється).

Усі випуски інтелектуально-розважального шоу «єПитання» з Лесею Нікітюк та сімейного квіз-шоу «Місто і село» з Андрієм Черепущаком і Катею Олос дивіться на YouTube-каналі Нового!