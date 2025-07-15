Олександр Педан пригадав своє весілля: ведучий поділився кумедною історією

Пан Суддя з розважального шоу Нового каналу «Хто зверху?» розповів, як мало не зіпсував один з найважливіших днів у житті

Відомий український телеведучий та громадський діяч Олександр Педан одружений зі своєю коханою Інною вже понад 20 років. Вони виховують доньку та сина, будують кар’єри та щасливі бути разом. Але чи знали ви, що в день весілля пари стався курйоз, який поставив під загрозу святкування? Кумедною історією з особистого архіву Олександр поділився за лаштунками зйомок інтелектуально-розважального шоу «єПитання» (Новий канал), де взяв участь разом із дружиною.

– Я впевнений, що день весілля точно запам’ятовується на все життя. Нам із дружиною запам’ятався насамперед тим, що ми підійшли до цього досить некласично, – розповідає Педан. – Коли я їхав до Інни, то вирішив вилізти в люк автівки, на якій мене везли хлопці. Та машина була вже майже мого віку, люк весь був у мастилі, а я в костюмі молочного кольору. За відчуттями – я їхав, як Річард Гір у фільмі «Красуня». А насправді, по-перше, з букета повилітали майже всі троянди. По-друге, я повністю замастив свій святковий піджак. Коли дійшов до квартири й постукав у двері, відчинила теща і сказала: «Боже, як замастив піджак!» І замість того, щоб робити викуп нареченої, ми відмивали мій look усіма засобами, які тільки були. Бо попереду – цілий день весілля, фотосесія і застілля. В той момент це звучало як трагедія. Але зараз згадується зі сміхом, як анекдот. Тому, вважаю, що в моменті треба простіше ставитись до форс-мажорів.

Підсумовуючи, Пан Суддя з «Хто зверху?» (цю роль у шоу традиційно, протягом 13 сезонів, виконує Олександр Педан – прим. ред.) каже, що залюбки пережив би цей день ще раз.

– Якби так сталося, то я б нічого б не змінював! Тому що це запам’ятовується, – говорить Педан. – Хоча, звісно, зараз не зробив би такого з самого початку. Але тоді я був інший, і такі помилки були потрібні. Це ж досвід (усміхається).

