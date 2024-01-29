«Вразив до глибини душі»: Леся Нікітюк – про сюрприз від Сергія Притули

Таню Муіньо зняла кліп для Jennifer Lopez на пісню Can’t Get Enough (feat. Latto)
Колишні співведучі шоу «Хто зверху?» на Новому каналі та добрі друзі по життю зустрілися на зйомках проекту «єПитання»
Оце так сюрприз! У розпал знімального процесу другого сезону інтелектуально-розважального проекту для всієї сімʼї «єПитання» (Новий канал) до студії завітав Сергій Притула. Він просто проїжджав повз та вирішив підтримати і здивувати всіх новоканальських друзів та колег. І це йому вдалося!
«Українці, хто найвідоміший Володимир?»: Новий канал знімає другий сезон «єПитання»
Особливу увагу, звісно, Сергій Притула приділив неперевершеній ведучій шоу «єПитання». У паузі між раундами він зайшов у знімальний павільйон замість редакторки, аби передати Лесі Нікітюк картки з правилами. А ще подарувати букет рожевих тюльпанів.
– Я була шокована! Думаю, це видно на відео, – з усмішкою ділиться з Новим каналом Леся Нікітюк. – Мені дуже важливі підтримка та думка Сергія Притули. Тому такий сюрприз вразив до глибини душі. Він заїхав до нас у студію буквально на 10 хвилин, але підняв настрій усій знімальній команді.
Нагадаємо, що протягом пʼяти сезонів Леся Нікітюк і Сергій Притула були ведучими ігрового шоу «Хто зверху?» З початку повномасштабного вторгнення Сергій оголосив про завершення ТБ-карʼєри, і тепер є волонтером та засновником Благодійного фонду Сергія Притули. Новим співведучим Лесі у проекті «Хто зверху?» став Богдан Шелудяк.
Навесні провітрити голову з Лесею Нікітюк можна буде одразу в двох проектах Нового каналу. Вона з’явиться в ролі комікеси в шоу «Розсміши коміка по-новому». А також у ролі ведучої другого сезону інтелектуально-розважального шоу для всієї сім’ї «єПитання», в якому дві команди протягом п’яти раундів і фіналу змагаються за перемогу, відповідаючи на запитання. Суть проста – вгадати найпопулярніші відповіді українців про буденні речі з різних сфер життя.