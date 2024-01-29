«Вразив до глибини душі»: Леся Нікітюк – про сюрприз від Сергія Притули

Колишні співведучі шоу «Хто зверху?» на Новому каналі та добрі друзі по життю зустрілися на зйомках проекту «єПитання»

Оце так сюрприз! У розпал знімального процесу другого сезону інтелектуально-розважального проекту для всієї сімʼї «єПитання» (Новий канал) до студії завітав Сергій Притула. Він просто проїжджав повз та вирішив підтримати і здивувати всіх новоканальських друзів та колег. І це йому вдалося!

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Особливу увагу, звісно, Сергій Притула приділив неперевершеній ведучій шоу «єПитання». У паузі між раундами він зайшов у знімальний павільйон замість редакторки, аби передати Лесі Нікітюк картки з правилами. А ще подарувати букет рожевих тюльпанів.

– Я була шокована! Думаю, це видно на відео, – з усмішкою ділиться з Новим каналом Леся Нікітюк. – Мені дуже важливі підтримка та думка Сергія Притули. Тому такий сюрприз вразив до глибини душі. Він заїхав до нас у студію буквально на 10 хвилин, але підняв настрій усій знімальній команді.

Нагадаємо, що протягом пʼяти сезонів Леся Нікітюк і Сергій Притула були ведучими ігрового шоу «Хто зверху?» З початку повномасштабного вторгнення Сергій оголосив про завершення ТБ-карʼєри, і тепер є волонтером та засновником Благодійного фонду Сергія Притули. Новим співведучим Лесі у проекті «Хто зверху?» став Богдан Шелудяк.

Навесні провітрити голову з Лесею Нікітюк можна буде одразу в двох проектах Нового каналу. Вона з’явиться в ролі комікеси в шоу «Розсміши коміка по-новому». А також у ролі ведучої другого сезону інтелектуально-розважального шоу для всієї сім’ї «єПитання», в якому дві команди протягом п’яти раундів і фіналу змагаються за перемогу, відповідаючи на запитання. Суть проста – вгадати найпопулярніші відповіді українців про буденні речі з різних сфер життя.