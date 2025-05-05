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Тернопіль за вікенд: улюблені місця Віктора Гевка, які варто побачити

Тернопіль за вікенд: улюблені місця Віктора Гевка, які варто побачити

Резидент «VIP Тернопіль», свіжі випуски якого виходять щопонеділка о 20:00 на Новому каналі, порадив три локації для знайомства з містом

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Сьогодні, коли наша держава сміливо продовжує боротьбу, українці відчувають сильний звʼязок із рідною землею. Один зі способів підтримати себе та країну – подорожі. Адже мандрівка Україною – це не лише можливість змінити обстановку, а й доторкнутися до Батьківщини. Аби краще пізнати міста, пропонуємо почати з коротких подорожей. А саме – до Тернополя! Ну, і хто ж порадить кращі місця, як не «VIP Тернопіль»? Актор і керівник команди Віктор Гевко поділився, чому варто присвятити вихідні.

– Ось три найкращі місця Тернополя! Взагалі всіх запрошую: приїжджайте, гуляйте, роздивляйтеся. Це місто невелике, але його обовʼязково потрібно відвідати, – наголошує Віктор Гевко.

Тернопіль за вікенд: улюблені місця Віктора Гевка, які варто побачити

Відвідати Тернопільське озеро

– Там дуже гарно. Велика красива набережна в самому центрі міста. Колись, ще в довоєнні часи, на Тернопільському озері влаштовували чемпіонати світу та Європи з водно-моторного спорту. І це була дуже велика подія для Тернополя та області.

Прогулятися вулицею Валова

– Рекомендую пройтися саме цією вулицею – невеличкою, європейською, однією з найдавніших у місті. Після боїв у Другу світову війну вціліли більшість будинків, старовинна бруківка. А ще там можна придбати картини з пейзажами Тернополя.

Поїсти в ресторані-музеї та закладі у вигляді ковчега

– Звісно ж, варто відвідати та скуштувати смачнючу кухню. Ці два заклади в центрі Тернополя – найпопулярніші, де завжди бувають як туристи, так і місцеві.

Вмикайте свіжі випуски шоу від «VIP Тернопіль» щопонеділка о 20:00 на Новому каналі! Якщо ж пропустили, шукайте їх на сайті та YouTube Нового. Живи весну!

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