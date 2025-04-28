«За один місяць – 12 тисяч, за інший – 150 тисяч»: Тарас Стадницький – про заробіток гумором

Резидент «VIP Тернопіль» на Новому каналі та незмінний виконавець ролі Володьки також відповів, чому не може зробити стендап основним видом діяльності

Заробіток у творчих професіях часто непередбачуваний і залежить від регулярності, сезонності, смаків аудиторії та масштабності проектів. Тому ще 12 років тому, до приходу у «VIP Тернопіль», Тарас Стадницький прагнув фінансової стабільності, працюючи одразу на кількох роботах. Коли ж зрозумів, що гумор може бути не лише покликанням, а й заробітком, зосередився на виступах і написанні жартів. Досвід навчив учасника «VIP Тернопіль», шоу від яких виходить щопонеділка о 20:00 на Новому каналі, що завжди потрібно мати «подушку безпеки» на період без замовлень.

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– Ще в 2010 році паралельно працював на восьми роботах. Робив розсилки бухгалтерських семінарів, дизайн і друк візитівок, макетував книги, займався монтажем привітальних роликів на весілля та корпоративи, дні народження, виступами, розвозом полуниці, налаштуванням та адмініструванням компʼютера. І тоді ж зрозумів, що займаюся всім і водночас нічим, – пригадує Тарас Стадницький в інтервʼю Аліні Доротюк. – Адже поки працював на одній роботі, забував решту сім. А для того, щоб повернутися в контекст інших, мав витратити щонайменше пів дня, щоб згадати, як вона взагалі виглядає.

Комік додає, що нині так ведеться в нього і зі стендапом, яким займається вже понад вісім років.

– Якби я виступав лише в жанрі стендап, то це була б зовсім інша річ. Однак готую матеріал між зйомками в «VIP Тернопіль», написанням сценаріїв, гастролями, благодійними поїздками і виступами для військових. Через це немає стабільності в зайнятості, а, отже, і заробіток різниться, – ділиться Тарас. – Наприклад, торік я заробив 12500 гривень за травень. Та це не означає, що нічим не займався. Виконував роботу, яка дала плоди пізніше. А за якийсь інший місяць можу заробити 150 тисяч гривень чи більше.

Попри те, що Тарас має чималу аудиторію в Instagram, а це понад 240 тисяч підписників, він майже не заробляє на рекламі в соцмережах.

– У мене є менеджер, який безпосередньо займається цим. Проте я не веду сторінку дуже активно. Тут я такий собі інтроверт (усміхається). Тому заздрю молодим, які з легкістю виставляють щось у соцмережах. Деколи мені треба подумати, публікувати чи ні. А хтось просто бере й робить, – каже учасник шоу на Новому каналі. – Може, в мене і немає певної частки доходу з цього напрямку через те, що я не такий активний в Instagram.

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