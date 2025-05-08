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«А хто в житті не помилявся?»: як Даня Повар підбирав псевдонім

«А хто в житті не помилявся?»: як Даня Повар підбирав псевдонім

За лаштунками шоу Нового каналу «Вік на Вік» блогер розповів, чому вирішив вигадати нікнейм

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Чи знали ви, що Даня Повар, гумор якого підкорив український TikTok, – це сценічне ім’я? Так, справжнє прізвище блогера Перетягін. Він родом з Каховки Херсонської області, де закінчив херсонське училище. З початку повномасштабної війни перейшов на українську, якою записує відео, що залітають в рекомендації TikTok, а деякі мають мільйонні перегляди. Але як Даня перевтілився в Повара? Цим поділився у перерві між зйомками шоу «Вік на Вік», що виходить щосереди о 20:00 на Новому каналі.

– Зміна сталася після того, як заблокували «ВКонтакте» (підсанкційну російську соцмережу, – прим. ред.) Там був підписаний справжнім імʼям, бо можна було лише кирилицею. До того ж ще російською, бо до повномасштабної війни говорив і писав цією мовою, – каже Даня Повар. – Згодом захотів створити сторінку в Instagram, а там же треба нікнейм латиницею. Моє прізвище англійською мені не подобалося, бо занадто довге і складне. Ще й можна писати лише маленькими, тому перша літера імені – буква d – поруч із прізвищем виглядала як огризок.

«А хто в житті не помилявся?»: як Даня Повар підбирав псевдонім

Оскільки потрібно було швидко підібрати класний псевдонім, Даня увімкнув фантазію.

– Тоді ж вступив навчатися на кухара-кондитера. Хоч і не люблю готувати, але хто в житті не помилявся? І восени 2016 року в Instagram підписався як Повар Даня, – пригадує блогер. – На той момент у мене було лише 300 підписників, я не думав, що розкручуся і стану відомим. Лише відштовхувався від уподобань. До слова, до Повара ще була «Креветка 555». Але дуже радий, що відмовився від цього ніку й став Поваром (усміхається).

«А хто в житті не помилявся?»: як Даня Повар підбирав псевдонім

Вмикайте шоу «Вік на Вік» з Фімою Константиновським щосереди о 20:00 на Новому каналі! А випуск, у якому ведучий Дмитро Танкович змагався проти блогера Дані Повара, шукайте на сайті та YouTube Нового

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