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«Ось такий поганий кум!»: як часто Дмитро Танкович бачиться з Лілією Ребрик

«Ось такий поганий кум!»: як часто Дмитро Танкович бачиться з Лілією Ребрик

Ведучий, який взяв участь у шоу Нового каналу «Вік на Вік», також розповів про онлайн-свята з родиною

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У світі українського шоу-бізнесу кумівство завжди було символом тісних звʼязків. Знаменитості нерідко стають хрещеними дітей одне одного, що свідчить про дружбу поза межами сцени. Ведучі Дмитро Танкович і Лілія Ребрик покумалися ще під час спільної роботи на знімальному майданчику. І хоч із часом їхні шляхи розійшлися по різних проектах, зіркові куми підтримують теплі стосунки. Хоча, як розповів Дмитро за лаштунками шоу Нового каналу «Вік на Вік», зустрічі з похресницею Діаною відбуваються зрідка.

– Я вважаю себе поганим кумом. Серйозно кажу! Дуже зрідка бачу і Ліліану з чоловіком, і дівчат. Ось такий поганець, тут вже нічого не поробиш, – з усмішкою каже Дмитро Танкович. – Але ж нас розкидало життя: у мене своя робота, в неї своя. Тому бачилися з Лілею ще минулого року, десь у вересні (2024 року, – прим. ред.). Ми тоді працювали разом. Ліля показувала мені фото похресниці в телефоні й розповідала, чим займаються дівчата зараз.

«Ось такий поганий кум!»: як часто Дмитро Танкович бачиться з Лілією Ребрик

Якщо з кумою ведучий може зрідка перетнутися на знімальному майданчику, працюючи над спільними проектами, то з родиною намагається бачитися регулярно. Хоч і не так часто, як цього хотілося б. Річ у тім, що дружина й донька Дмитра переїхали за кордон з перших днів повномасштабної війни.

– Ми переписуємося щонайменше щовечора. Коли є можливість, а вона випадає часто, телефонуємо одне одному та розмовляємо. І, звісно ж, зідзвонюємося на свята, якщо я не поруч, – зазначає Дмитро. – Стараюся бачитися з ними, хоч нечасто вдається через роботу. Наприклад, не зміг зустріти з ними цей Новий рік, на жаль. Але хоч що б сталося, ми обовʼязково відзначаємо разом свята, особливо сімейні. Це правильно, як на мене.

«Ось такий поганий кум!»: як часто Дмитро Танкович бачиться з Лілією Ребрик
«Ось такий поганий кум!»: як часто Дмитро Танкович бачиться з Лілією Ребрик

Вмикайте шоу «Вік на Вік» з Фімою Константиновським щосереди о 20:00 на Новому каналі! А випуск, у якому ведучий Дмитро Танкович змагається проти блогера Дані Повара, дивіться 7 травня на Новому. Чиє покоління переможе?

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