Video: Поліція, штрафи та маски з прокладок. Іспанія «НА КАРАНТИНІ»

Карантин в Іспанії - як живуть люди на карантині через коронавируса, дивіться онлайн в проекті Нового каналу На карантині
Новий канал / Поліція, штрафи та маски з прокладок. Іспанія «НА КАРАНТИНІ»
21 квітня

Поліція, штрафи та маски з прокладок. Іспанія «НА КАРАНТИНІ»

Іспанія стала однією з країн з найбільшим показником захворюваності на коронавірус. Саме тому у країні введені одні із найжорсткіших обмежувальних заходів. Чому діти просять поліцію арештувати їх? Чому українські захисні маски продають по 10 євро? Та як заюзати гігієнічну прокладку замість маски? Дивись у 1 випуску  спецпроекту «НА КАРАНТИНІ» в Іспанії.

«НА КАРАНТИНІ» - спеціальний проект тревел-ведучого Нового каналу Макса Узола. У ньому журналіст показуює реальні історії реальних людей з різних країн, які опинилися на карантині через пандемію коронавірусу. Тут ти дізнаєшся, як  карантин змінив ритм життя у різних країніх.  Як люди тепер ходять в супермаркет, як викручуються, щоб вийти на вулицю, що придумують, аби заробити? Побач інший світ під час пандемії у спецпроекті  «НА КАРАНТИНІ».

Поліція, штрафи та маски з прокладок. Іспанія «НА КАРАНТИНІ»
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