Найбільша фортеця Європи, культова кав’ярня та музей літаків-рекордсменів: топ-5 локацій Австрії

Макс Узол та Оля Манько з «У кого більше?» (Новий канал) склали маршрут Зальцбургом

Закриють чи не закриють кордони? Якщо ви вакциновані чи любите планувати поїздки заздалегідь, цей матеріал для вас! Подружжя тревел-блогерів та ведучих реаліті «У кого більше?» на Новому каналі Макс Узол та Оля Манько підготували новий маршрут! Цього разу – добірка локацій мальовничого австрійського міста.

– Ми вирішили зробити невеличку вилазку в Європу, – ділиться Оля. – Коли обирали країну, хотіли показати щось непопсове й мегакрасиве. Приїхали не у звичний для всіх Відень, а в казкові альпійські містечка старого регіону Зальцбург. Тут від картинки зносить дах! Зберігайте наш маршрут собі. До речі, одразу лайфхак: перед тим як їхати всіма місцинами, купіть туристичну картку Salzburg Card. Якщо підсумувати, скільки можете витратити в поїздці, та прирівняти до ціни картки, то відчуєте суттєву економію.

Фортеця Хоензальцбург

– Один з головних символів Зальцбурга, – каже Макс. – Фішка в тому, що це найбільша фортеця Європи, яку вдалося повністю зберегти. Їй понад тисяча років. Піднятися на 120-метрову гору, де стоїть пам’ятка, можна фунікулером. Вартість – 3,20 євро, а вхід у фортецю стартує від 10,30. Але пам’ятайте про Salzburg Card. З нею – безкоштовно. Піднятися можна й пішки, але фунікулер – окрема розвага. Фортеця виглядає дуже круто! Але найбільша перевага – суперовий оглядовий майданчик на місто. А всередині фортеці – максимальне відчуття Середньовіччя.

Музей літаків та болідів «Ангар 7»

– Виставковий павільйон знаходиться біля Зальцбурзького аеропорту, – розповідає Узол. – Зовні будівля – суперфутуристична, а всередині ви знайдете колекцію найшвидших спортивних машин. Вхід – безкоштовний, що є рідкістю для Австрії. Експозиції змінюються щодватижні, тому що вся техніка на ходу – знімається у фільмах, телепередачах. Є літак, який нещодавно поставив світовий рекорд: пролетів на висоті 1,5 метри від асфальту на швидкості 245 км/год одразу два автомобільні тунелі в Туреччині. Є реактивні крила, на яких у 2003 році екстремал перелетів протоку Ла-Манш. Є боліди «Формули-1», які ще пару років тому «рвали» чемпіонати.

Палац Хельбрун

– Це літня резиденція єпископів, які приїжджали сюди на відпочинок і полювання, – розповідає Оля. – Без Salzburg Card вхід коштує 13,5 євро. Палацу більше 400 років, але виглядає він, як новенький. Всередині – інтерактивна виставка, але найцікавіше – на території. Там є величезний парк у 60 гектарів з головною фішкою – безліччю фонтанів. Класно те, що є красиві, біля яких фотографуються, а є жартівливі. Вони сховані в неочікуваних місцях, і їх важко помітити. Працівники палацу вмикають фонтани, коли бачать поряд туристів, тож у будь-яку мить вас може оббризкати водою. Це кумедно! Особливо у спекотний день.

Унтерсберг і найстрашніша канатна дорога

– Унтерсберг – це гора у Східних Альпах. Підніжжя – на висоті 460 метрів, а піднятися можна на 1800 метрів, – каже блогер. – І фішка в тому, що веде туди найстрашніша канатна дорога. Поїздка триває 15 хвилин, рухається кабінка дуже швидко, але види відкриваються неймовірні! Там настільки високо, що видно навіть гори Німеччини. Фантастика! Та попереджу, що для людей, які бояться висоти, це 15 хвилин каторги. Кабінки напівпрозорі, а під ногами – сотні метрів провалля. Подих перехоплює, коли піднімаєшся вище хмар. Раджу!

Культова кав’ярня Зальцбурга

– Цю кав’ярню хочемо особливо відмітити, бо вона – одна з найстаріших у Європі, – каже блогерка. – У нас було бажання поснідати, як місцеві. Тому прийшли в культовий заклад Tomaselli. Цьому кафе 150 років. Протягом часу існування – єдині власники, сім’я Томоселлі. Інтер’єр простий, але водночас вишуканий. Фішка – колоритні місцеві, які приходять, інколи навіть у національному вбранні, випити кави та почитати газетку. Радимо скуштувати тут справжній австрійський штрудель і, звісно, каву. Не пошкодуєте!

Повний випуск блогу Макса Узола та Олі Манько з Австрії дивіться за посиланням!