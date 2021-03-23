ТОП-5 найбільш небезпечних робіт У кого більше?

Від нашої добірки екстремальних та складних ситуацій, в які під час зйомок в екзотичних країнах потрапляли ведучі, просто мороз шкірою

Ведучі хардкор-реаліті «У кого більше?», яке показував Новий канал, неодноразово ризикували власним здоров’ям і навіть життям, працюючи в екзотичних країнах. Прагнення заробити більше та отримати приз, а не покарання, часто переважувало здоровий глузд. Бувало й таке, що робота підкидала неприємні сюрпризи там, де їх ніхто не чекав. Ми зібрали ТОП-5 найбільш небезпечних робіт першого сезону реаліті «У кого більше?»

Ведуча отруїлась аміаком

Під час зйомок проекту у В’єтнамі Анастасія Кошман отруїлась аміаком. Вона працювала на виробництві місцевого рибного соусу. Виявляється, продукт роблять з гнилої риби, тож запах на роботі був жахливий.

– Не знаю, як передати «аромат», але то наче риба з брудними шкарпетками та ще чимось тухлим. Просто жерсть! – каже ведуча. – Я прибирала резервуар, звідки вигрібала залишки гнилі. Час від часу піднімалася на поверхню, щоб подихати, але це не допомагало. Згодом у мене почала дуже сильно боліти голова та пекти очі. Вийшовши на повітря, зрозуміла, що не можу надихатися. Мені дали води, аби умитися, і тоді стало хоч трішки легше. Зізнаюся, що в житті не відчувала такого болю в голові. Працівники на виробництві сказали, що я отруїлася аміаком.

На ведучого напав розлючений буйвол

На зйомках реаліті в Індонезії Макса Узола відправили робити цеглини. Глину для них місять буйволи. Коли Макс спробував задіяти тварин у роботі, одна з них напала на ведучого.

– Намагаючись втекти, я стрибнув з пагорба, обдер руку і проколов ступню, – розповідає ведучий. – Найважче було потім продовжувати зйомки. Тому що нога набрякла, і на неї боляче було ступати.

Ведуча мало не заразилася смертельно небезпечною хворобою

Під час подорожі в Мумбаї (Індія) Аліна Мисечко злягла з високою температурою. Під час роботи вона збирала лотоси в індійській річці. Умови – жахливі, адже у тій водоймі і корів купають, і лайно зливають, і речі перуть, і поруч із нею навіть трупи спалюють. Окрім того, що ведуча отримала моральну травму, вона ще й захворіла фізично.

– Я збирала там квітки лотоса і намокла. Піднялася висока температура, – розповідає Аліна. – Вже думала, що серйозно захворіла, та помру. У нас були страховки, тож поїхала в лікарню, де мені виписали ліки. Довелося йти в індійську аптеку, купувати й пити їхні ліки. Повернувшись додому, здала всі можливі аналізи. Бог мене милував. Все обійшлося, але було страшно.

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Ведучу заарештувала поліція

На зйомках в Індонезії Олю Манько забрали у поліцію. Обійшлося без криміналу, але закон вона порушила. Дівчина вирішила підпрацювати водієм кінної повозки. На права в Україні Манько здала вже давно, але керувати таким транспортом потрібно з іншою ліцензією.

– Мене зупинила поліція та запитала, чи є в мене такі права, – каже Оля. – Звісно, їх не було, адже я не громадянка Індонезії. Домовитись із поліцейськими на місці не вдалося, тому мене забрали в місцевий поліцейський відділок. Я не знаю, які СІЗО в Україні. Але на Суматрі це невеличка кімната без вікон та дверей. Там немає ґрат, стіни гіпсокартонні, і вони не дістають стелі, тому можна стати на стілець і подивитися, що відбувається. Можливо, так і втекти можна. Поліцейські ввічливі, вони класно виконують свої обов’язки. Ми намагалися пояснити, що тривають зйомки, і ми робимо це, щоб показати традиції та колорит країни.

Ведучого побили

Під час зйомок у Таїланді Макс Узол заробляв гроші тайським боксом. Точніше, він погодився битися на рингу, як учасник шоу. Та хлопець не знав, що його суперником буде професійний боксер. Тож, виконавши роботу начебто для розваги туристів, Максу потрапив до лікарні.

– Спочатку боксер імітував бій зі мною. Я навіть почувався впевнено, – каже ведучий. – Але потім він почав гамселити з усієї сили, тож вже було не до жартів. Боксер мене нокаутував і при цьому сильно травмував ногу. З кожною хвилиною вона набрякала дедалі більше, тож довелося їхати до лікарні. На щастя, обійшлось без серйозної травми, але реабілітацію вдома проходив ще близько двох місяців.

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