Ведуча Нового каналу з’їла тарантула

Настя Кошман з «У кого більше?» отримала страшне покарання у Камбоджі

Арахнофобія – один з найпоширеніших страхів багатьох людей. Для тих, хто боїться павуків, іноді достатньо одного погляду на цю тварину, щоб впасти в істерику. І ведуча проекту «У кого більше?» (Новий канал) Настя Кошман не виняток. Щоправда, дівчині довелося не лише контактувати з павуком, а й з’їсти цілого тарантула.

На третій день своїх пригод у Камбоджі Насті дісталася робота-підстава, на якій вона повинна була ловити тарантулів. Здавалося б, простіше було відмовитися й отримати покарання. Але суперниця Аня Олицька підготувала колезі подвійну підставу. Адже покаранням за програш – з’їсти смаженого тарантула. Тому Насті довелося спробувати поборотися за приз та уникнути цього.

– Насправді, я боюся не павуків, а абсолютно всього, що повзає. Це і черв’яки, і будь-які комахи. До цієї роботи у мене ніколи не було конкретно фобії павуків. Але у той момент, коли я побачила живого тарантула, і як він вилазить зі своєї нори, в мене з’явився новий страх. Нічого жахливішого у своєму житті я не зустрічала. Це виглядало, як у фільмі «Чужий» – коли з людини вилазить монстр. Так само павук вилазив з тієї нори, – поділилася ведуча «У кого більше?»

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Після пережитої роботи виявилося, що Настя Кошман за три дні заробила таки менше грошей. А тому дівчині довелося ще й поласувати тарантулом.

– Коли побачила живого павука на роботі, їсти його на покаранні було ще важче. Мертвого – психологічно легше. Хоча в нього волохаті лапи та тулуб, це дуже гидко, що воно торкається всього у роті. Не знаю, який він на смак. Я просто намагалася одразу ковтати, бо в мене був блювотний рефлекс. А все через те, що в голові запрограмувала себе на негатив, тому відчути смак мені б і не вдалося, – пригадала новоканальська ведуча.

Зважившись брати участь у реаліті «У кого більше?» Настя Кошман знала, що буде нелегко змагатися проти подруги Ані Олицької. Але ця боротьба не зруйнувала їхню дружбу, навіть коли Аня обманом отримала більше грошей на останній роботі, хоча виграла б і без того «заробітку».

– Аня – хитра, тому я ніколи не сподівалася, що вона буде змагатися чесно. Але у нашому проекті – кожен сам за себе. Я теж не завжди заробляла гроші за правилами. В одній із серій вкрала вугрів, а Ані довелося їсти живу личинку. Ми опинялися в таких умовах, що головним завданням протягом трьох днів було просто вижити. Це справжня боротьба за життя. Хто як міг, так і вигравав, – підсумувала Настя Кошман.