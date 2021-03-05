Ведуча Нового каналу навчилася гіпнотизувати кур

Оля Манько з «У кого більше?» влаштувала справжнє шоу на Суматрі

Кожна робота – важлива, на кожній роботі можна підняти грошей, якщо є запит. Саме це довела ведуча хардкор-реаліті «У кого більше?» Оля Манько, якій вдалося заробити на імпровізованому шоу. Дівчина вирішила розважити індонезійців, показуючи їм прості фокуси з дитинства.

– Я сподівалася, що зможу взяти в оренду мавпочку, щоб показувати з нею якісь трюки. Але власник взяв передоплату та мене обдурив, не сказавши, що макака доволі агресивна і слухається лише свого хазяїна. Тому в такій екстреній ситуації я почала думати, що робити, і як заробити. Жителі села вже бачили мене та зацікавилися мною. Тому я почала згадувати усі фокуси, які знала з дитинства, – відірваний палець та «задушення» шаликом, який мені показав Макс. Але потрібен був ще один коронний номер, щоб усіх здивувати. І тут режисерка, яка мене знімала на Суматрі, сказала, що можна загіпнотизувати курей, – поділилася ведуча «У кого більше?»

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Виявляється, що дійсно існує такий прийом, який дозволяє на деякий час загіпнотизувати курку. Суть його у тому, що ти кладеш птицю на бік, притискаєш її голову до підлоги і плавно проводиш кілька разів палицею від дзьоба рівні лінії.

– Не знаю, як точно це спрацьовує, але кури реально гіпнотизуються. Фокус вдався. Багато я на цьому, звісно, не заробила, але тепер на Суматрі мене знають як українку, яка гіпнотизує кур, – розповіла Оля Манько.

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