Ведучий Нового каналу ліпив «кекси» з коров’ячого посліду

В Індії ці «вироби» слугують паливом

Деякі роботи ведучих хардкор-реаліті «У кого більше?», яке щосуботи показує Новий канал, вражають. Ловець жаб, танцівник леді-бой, «друг по чарці», трунар, асистент шамана – як вам такий набір? На що лише не погоджуються новоканальці, аби заробити більше грошей та отримати приз, а не покарання. У випуску з Джайпуру (Індія) Валентин Чернявський підзаробив на фекаліях. Він робив «кекси» з коров’ячого посліду.

– За правилами шоу, другу роботу – «авантюру» – ми шукаємо «на ходу». Місцеві мені порадили поїхати на коров’ячу ферму. Мовляв, там можна попрацювати одну зміну й відразу отримати гроші. Я так і зробив, – розповідає ведучий. – Корова в Індії – священна тварина. За ними тут трусяться. Тож я їхав з чітким переконанням, що мені підкинуть хорошу, не дуже складну роботу.

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Та сталося не зовсім так, як Валік собі мріяв.

– Спочатку мене відправили доїти корів, – каже ведучий. – Дійник отримує 600 рупій (приблизно 230 грн) за день. Доволі хороша зарплата в Індії. «З легкістю», – подумав я, але ж ні. Це настільки складно, що я й уявити не міг. Дуже швидко стомлюється рука, бо за хвилину потрібно робити 60-80 стискань. З однієї корови дійники з ферми за п’ять хвилин видоюють чотири літри молока. Мене вистачило ненадовго.

Та робота на фермі на цьому не закінчилася. Почалося найцікавіше.

– Ферма, на яку я потрапив, працює, виходячи з давніх пуран. Пурани – тексти давньоіндійської літератури на санскриті. Там написано, що всі життєві продукти корови знаходяться у «гуні благості», а значить, приносять людині благо, – каже Валентин. – Коли я прийшов на місце роботи, то зрозумів, що працюватиму з коров’ячим послідом. З нього на фермі роблять такі собі «млинці» чи, краще сказати, «кекси». Процес простий: змішують фекалії з водою, руками ліплять «вироби» і викладають сохнути на сонці. Потім використовують як паливо. Продають, наче дрова, по 5 рупій (2 грн). Дівчата-робітниці мені розповіли, що роблять за день по дві тисячі цих «кексів».

Скільки Валентину Чернявському вдалося заробити на коров’ячому посліді? Та чим у цей час займалася його колега Аліна Мисечко? Дивіться у випуску хардкор-реаліті «У кого більше?» з Джайпуру (Індія) вже цієї суботи, 27 лютого, о 12:00 на Новому каналі.