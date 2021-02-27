Ведуча Нового каналу стала чистильницею вух

Аліна Мисечко з «У кого більше?» (Новий канал) опанувала нову професію в Індії

Ведучі хардкор-реаліті «У кого більше?» продовжують випробовувати себе та своїх колег на міцність. У новому випуску новоканалець Валік Чернявський влаштував свою суперницю Аліну Мисечко чистильницею інтимних місць індусів. Усім спокійно, бо йдеться про вуха!

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Виявляється, в Індії люди не чистять вуха самостійно. Цим займається спеціальна каста – сінгві. Процедура проводиться просто на вулиці, і для цього не потрібно жодної освіти. Робочий інструмент – це довга паличка з ваткою на кінці, яку зазвичай навіть не стерилізують. Але якщо клієнт багатий і платить більше, то ватку оброблять морською сіллю та перекисом. Коштує така чистка 40 рупій, що приблизно дорівнює 15 гривням.

– Це дуже специфічна робота. У ній мало приємного, м’яко кажучи. Моїм завданням було обережно вичистити усю сірку. У мене була спеціальна валіза, у якій було складене все необхідне для процедури. Надивившись на ті вуха, я зрозуміла, що вони бувають різні – волохаті, широкі, вузькі, брудні, дуже брудні. Процедура викликала у мене рвотний рефлекс. А потім я психологічно налаштувалася, що просто роблю цей світ чистішим. Тому це виявилося не так огидно, як думала спочатку. Для них я була екзотикою, бо через колір шкіри вони думали, що я просто туристка, а тут чищу їм вуха, – поділилася Аліна Мисечко.

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