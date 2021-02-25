Ведучі Нового каналу побували у космічних кулях

Нестандартний глемпінг вони знайшли в українських Карпатах

Тревел-журналісти, блогери та ведучі реаліті «У кого більше?», що показує Новий канал, Макс Узол та Оля Манько продовжують подорожувати Україною та показувати непопсові місця для відпочинку. Окрім цього ще й підкидають ідеї, де жити та харчуватись. У своєму тревел-блозі на YouTube пара показали неземну місцину в українських Карпатах.

– Десь півроку тому в нас із Олею з’явилася геніальна ідея: створити готель з напівпрозорих куль десь у Карпатах, на горі, – зізнається Макс. – Але потім ми дізналися, що таку штуку вже хтось зробив. Такий глемпінг знаходиться у селі Орявчик, це недалеко від Сколе. Глемп – це такий «нафарширований» намет з усіма благами цивілізації. Але тут, у Карпатах, це схоже на якісь космічні станції чи голови штурмовиків із «Зоряних воєн».

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Уявіть, білі напівпрозорі будинки-кулі на горі. Чи це не прекрасно?

– Будиночок всередині дуже затишний, – каже Узол. – Навіть не розумієш, що живеш у кулі, адже виглядає все, наче невеличка звичайна кімната. Там все зроблене з дерева, тож пахне неймовірно. З величезного вікна видно гори та гірськолижний спуск, який ми, до речі, теж випробували. Не можемо сказати, що радимо, адже там лише бугельні підйомники, що геть незручно для сноубордистів. Для лижників – нормально. І є лише кілька трас, які підійдуть для початківців. Повернемося до будиночка. У кімнаті – велике ліжко з видом на гори, маленьке ліжко на другому поверсі (виглядає воно, як дитяче, але дорослий там теж спокійно поміститься), проектор з екраном для домашнього кінотеатру, кондиціонер, душ, туалет, міні-кухня та справжній камін. Вартість будиночка-кулі – 2600 грн за ніч та сніданок на дві особи. Я до останнього не вірив, що жив у кулі-наметі, але зі всіма благами цивілізації і атмосферним карпатським інтер’єром.

Також Макс та Оля, за традицією, дали поради, куди поїхати в околицях глемпінгу. Там і водоспад, і гірське озеро, і палац, і сирна ферма, де можна продегустувати незвичні карпатські сири. Подивившись новий блог Узола і Манько, відчуваєш, наче теж побував у зимових Карпатах. Кадри природи – неймовірні. Повний випуск – за посиланням.